Kassel (ots) -- Focus Money setzt Plansecur beim Vertrauen auf den ersten Platz in seiner Branche- F.A.Z.-Institut zählt Plansecur zu Deutschlands besten VermögensberaternDie Finanzberatungsgruppe Plansecur kann sich gleich über zwei aktuelle Auszeichnungen freuen. So setzte das Magazin Focus Money die Finanzberater in seiner aktuellen Studie "Höchstes Vertrauen 2023" auf den ersten Platz in ihrer Branche. Das F.A.Z.-Institut zählte Plansecur in einer anderen Studie beinahe zeitgleich zu "Deutschlands meist empfohlenen Vermögensberatern 2023"."Ich freue mich riesig, dass die Vertrauenskultur, die wir bei Plansecur seit jeher leben und die unsere Kunden so schätzen, in einer unabhängigen Untersuchung mit dem ersten Platz bestätigt wird", sagt Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser in Richtung Focus Money. An das Institut der renommierten Frankfurter Tageszeitung gerichtet ergänzt er: "Es ist zudem erfreulich, nicht nur über alle unsere Beratungsleistungen hinweg eine sehr gute Bewertung zu erhalten, sondern auch in Einzeldisziplinen wie der Kapitalanlage zu den Besten zu gehören."Sowohl Focus Money als auch F.A.Z.-Institut haben ihre Auswahl durch ein sog. Social-Listening-Verfahren getroffen. Hierzu wurden mehrere hundert Millionen Online-Quellen automatisch gesichtet und mittels Künstlicher Intelligenz (KI) analysiert. Bei der KI-Auswertung kamen Kriterien wie Kundenzufriedenheit, Qualität, Seriosität, Beratungsservice, Preis-Leistungs-Verhältnis und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung zum Tragen. Dabei erreichte Plansecur beim F.A.Z.-Institut eine Zustimmung von über 90 Prozent und bei Focus sogar 100 Prozent. "Das ist zwar nur eine statistische Analyse von Online-Quellen, aber sie bestätigt doch einmal mehr unseren Vertrauens- und Qualitätsansatz", freut sich Heiko Hauser.Die beiden jüngsten Auszeichnungen stehen in einer ganzen Reihe von Topbewertungen, die Plansecur seit Jahren immer wieder erhält. Dazu gehören beispielsweise "Hohes Kundenwohl 2023", ebenfalls vom F.A.Z.-Institut, vier Sterne beim Ranking der "besten Finanzvertriebe 2023" des Wirtschaftsmagazins Capital oder "Top 3" von Focus Money Ende letzten Jahres."Es ist die Beratung vor Ort mit der Unterstützung durch die Zentrale und die daraus resultierende Kundenzufriedenheit, auf die es letztendlich ankommt", erklärt Wolfgang Stolz, Leiter Vertrieb bei Plansecur. Er ergänzt: "Langfristige Kundenbeziehungen statt kurzfristiger Gewinnmaximierung - Dieses Prinzip führt uns immer wieder zu hervorragenden Bewertungen."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet. Die nächste Vordenker-Preisverleihung ist für 2024 geplant.Pressekontakt:Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: presse@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.linkedin.com/company/plansecur/Presse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de