- BARCLAYS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 800 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 215 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FDM GROUP PRICE TARGET TO 510 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4000 (4400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9870 (12250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3044 (2671) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 480 (472) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 194 (166) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 136 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 780 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 63 (62) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 600 (587) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 181 (171) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 180 (265) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 530 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1950 (2200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ENTAIN TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 820 (1450) PENCE - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12500 (13000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (300) PENCE - 'BUY' - NUMIS RAISES RIGHTMOVE TO 'BUY' - PRICE TARGET 675 PENCE - PEEL HUNT RAISES RIGHTMOVE TO 'BUY' ('ADD') - RBC RAISES BP PRICE TARGET TO 625 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1160) PENCE - 'BUY' - STIFEL RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 690 (590) PENCE - 'HOLD'



