Innsbruck (ots) -Bundesminister für Bildung, Wissenschaft & Forschung vergibt Würdigungspreis für herausragende Masterabschlüsse an MCI Alumni Mateus Enzenberg, Sandro Hiller und Lara SimonerDass jahrelange Qualitätsarbeit Früchte trägt, bestätigt sich einmal mehr am MCI: Gleich drei Masterabsolvent:innen der Unternehmerischen Hochschule® dürfen sich über den diesjährigen Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung freuen. Mateus Enzenberg, Sandro Hiller und Lara Simoner wurden für ihre herausragenden Studienleistungen und Masterarbeiten im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in Wien durch Bundesminister Martin Polaschek ausgezeichnet.Mateus Enzenberg, MCI-Absolvent des Masters Medical Technologies, entwickelte im Zuge seiner Masterarbeit ein tragbares und individuell adaptives Hand-Exoskelett, das bei der Rehabilitation von Händen und Fingern unterstützt. Sandro Hiller, MCI-Absolvent des Masters Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik, erforschte die Entfernung von Mikroschadstoffen aus kommunalem Abwasser. Lara Simoner, MCI-Absolventin des Masters Corporate Governance & Finance, untersuchte, wie sich klimabedingte Transitionsrisiken auf die Ausfallraten von Portfolios österreichischer Banken auswirken.Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und ForschungJährlich vergibt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung den begehrten Würdigungspreis, der die besten 55 Diplom- und Masterabschlüsse von insgesamt rund 16.000 Abschlüssen an allen österreichischen Universitäten und Hochschulen auszeichnet. Im Hochschulsektor wurden dieses Jahr bundesweit 15 Preise vergeben.Mehr Informationen & Fotos Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5450-wuerdigungspreis-bundesminister-2023)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5658517