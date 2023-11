XRP News: 4 Gründe, warum der XRP-Kurs noch weiter steigen könnte

Ripple hat im Rechtsstreit gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde einige Teilsiege erringen können, die den XRP-Kurs kurzfristig auf über 0,80 Dollar steigen lassen haben. Seitdem geht es aber wieder kontinuierlich bergab, sodass noch nicht sicher ist, ob es im Bereich der 0,60 Dollar Marke zur neuen Bodenbildung kommt, oder auch diese wieder unterschritten wird. Wer sich also an der Spitze des Hypes anstecken lassen hat, liegt inzwischen schon mit mehr als 25 % im Minus. Dennoch gibt es einige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der XRP-Kurs schon bald wieder steigen könnte.

1. Wal-Akkumulation

Großinvestoren, sogenannte Wale, haben in einer Woche etwa 11 Millionen XRP im Wert von 6,82 Millionen Dollar akkumuliert. Diese Kaufaktion fand statt, als XRP von 0,62 Dollar auf 0,57 Dollar gefallen ist, was auf eine strategische "Buy-the-Dip"-Kampagne hindeutet. Die kumulierten Bestände dieser Wallets sind auf 10,54 Milliarden XRP gestiegen, was ein starkes Vertrauen in das Potenzial von XRP signalisiert??.

(XRP-Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: coinmarketcap.com)

2. Technische Analyse

Laut @Ali_charts, einem erfahrenen Marktanalysten, handelt XRP innerhalb einer absteigenden parallelen Struktur und hat kürzlich die untere Ebene dieser Struktur überschritten, was auf eine potenzielle Aufwärtsbewegung hinweist. Sollte XRP aus der oberen Ebene dieser Struktur ausbrechen, könnte der Kurs in den Bereich von 0,65 bis 0,66 Dollar ansteigen??.

Ripple | $XRP appears to be breaking out from a descending parallel channel, which may result in an upswing to $0.65 - $0.66 for XRP. pic.twitter.com/gvfeEMKIDX - Ali (@ali_charts) November 23, 2023

3. Institutionelles Interesse

Ein Bericht des Basel Committee on Banking Supervision zeigt, dass 19 führende Banken in Nordamerika, Europa und anderen Regionen kollektiv 9,4 Milliarden Euro (10,27 Milliarden Dollar) in verschiedene Krypto-Assets, einschließlich XRP, investiert haben. XRP wird oft als "Bankers' Coin" bezeichnet, und diese Investitionen positionieren XRP als viertgrößten Altcoin in den Portfolios der Banken??.

4. Bullisches Marktumfeld

Analysten wie EGRAG Crypto und Dark Defender prognostizieren eine starke Preissteigerung für XRP. EGRAG Crypto sieht ein nahes "Mega Pump"-Szenario, das den XRP-Preis auf 0,83 bis 0,85 Dollar anheben könnte. Dark Defender ist noch optimistischer und erwartet kurzfristig einen Anstieg auf 1,05 bis 1,88 Dollar. Langfristig wird von einigen Analysten, wie CryptoBull, sogar ein Anstieg auf bis zu 470 Dollar prognostiziert??????.

XRP projected prices are $4.20, $7.20 and $470 based on past breakouts. $XRP had a major breakout at the end of every triangle and we are about to finish the fourth triangle. Do you believe? pic.twitter.com/14AEfXlPQ5 - CryptoBull (@CryptoBull2020) November 21, 2023

Diese Kombination aus institutionellem Vertrauen, technischer Analyse und der Akkumulation durch Großinvestoren schafft ein Umfeld, in dem der XRP-Kurs weiter steigen könnte, auch wenn es zu Kurszielen von 470 Dollar wahrscheinlich nicht so schnell kommen wird. Dieses Wachstumspotenzial wird von der Krypto-Community genau beobachtet und könnte XRP zu einem der führenden Krypto-Assets auf dem Markt machen.

Bitcoin ETF Token mit mehr Wachstumspotenzial

Der Bitcoin ETF Token (BTCETF) zeigt deutliche Anzeichen für eine potenzielle Kurssteigerung in naher Zukunft. Das Projekt, das eng an die Entwicklungen rund um die börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA geknüpft ist, hat im Rahmen seines zehnstufigen Vorverkaufs bereits über 1,8 Millionen Dollar eingenommen, was auf ein starkes Anlegerinteresse hindeutet.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Die Staking-Funktion des Tokens soll Anleger dazu ermutigen, ihre Anteile langfristig zu halten, was sich positiv auf den Preis auswirken könnte. Schon während des Presales erhalten Anleger eine Rendite in Form von zusätzlichen $BTCETF-Token, wenn sie ihre Coins in den Staking Pool einzahlen. Aktuell liegt die APY (Jährliche Rendite) bei 139 %. Dieser Wert variiert allerdings mit der Größe des Staking Pools und sinkt noch, wenn mehr Käufer ihre Token staken.

Jetzt mehr über Bitcoin ETF Token erfahren.

(Bitcoin ETF Token Staking Dashboard - Quelle: btcetftoken.com)

Das wichtigste Merkmal von $BTCETF sind aber die Token-Burns, die an die Entwicklungen rund um die Bitcoin-ETFs geknüpft sind. Kommt es zum Beispiel zur Zulassung des ersten ETFs in den USA, werden 5 % der $BTCETF-Token geburnt, wodurch der Wert der verbleibenden Token steigen kann. Insgesamt gibt es 5 Ereignisse, bei denen bis zu 25 % des Gesamtangebots durch Burning aus dem Verkehr gezogen werden können.

(Bitcoin ETF Token Burn-Ereignisse - Quelle: btcetftoken.com)

Finanzexperten und Krypto-Influencer haben sich bereits positiv über BTCETF geäußert, was zusätzliches Vertrauen schafft. Auf Youtube kursieren bereits zahlreiche Prognosen, die davon ausgehen, dass der $BTCETF-Preis nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches ansteigen kann. Während einige von einem Anstieg um 1.000 % ausgehen, liegen bullische Schätzungen noch deutlich höher.

Die Tatsache, dass innerhalb von 3 Wochen knapp 2 Millionen Dollar im Vorverkauf gesammelt wurden, lässt darauf schließen, dass der $BTCETF-Presale, der auf weniger als 5 Millionen Dollar begrenzt ist, schon bald wieder endet. Da der Preis im Vorverkauf mehrfach angehoben wird, können frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits einen Buchgewinn mitnehmen, der nach dem Handelsstart noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Jetzt Bitcoin ETF Token im Presale kaufen.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

