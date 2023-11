Willingen (ots) -Als Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group machte sich Giacomo Alotto einen Namen als Mr. Selfmade. Sein ausgeprägter Geschäftssinn und eine umfassende Expertise in der Versicherungs- und Baubranche halfen ihm dabei, sein Unternehmen mit mittlerweile über fünf Tochtergesellschaften zum Erfolg zu führen. Neben seinem Business fühlt sich Giacomo Alotto außerdem dem gesellschaftlichen Zusammenhalt verpflichtet und setzt sich mit der ZAZA Bau GmbH für moderne und zugleich ökologische Standards im sozialen Wohnungsbau ein. Sein Ziel ist es, den Wohnungsmangel in Deutschland mithilfe innovativer und umweltfreundlicher Konzepte dauerhaft zu bekämpfen. Was er außerdem für 2024 geplant hat, erfahren Sie hier.Vor allem deutsche Metropolen haben mit steigenden Mieten zu kämpfen. Dabei sind einkommensschwache Familien besonders von der Wohnungsnot betroffen. Verbände sprechen derzeit davon, dass im Jahr 2024 bis zu einer Million Menschen keine Wohnung mehr finden. Um die Entstehung von Armenvierteln zu verhindern, haben sich Gemeinden in Zusammenarbeit mit Landesregierungen und der Bundespolitik dazu verpflichtet, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Das ursprüngliche Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, wurde bereits im Jahr 2022 deutlich verfehlt. Von den fertiggestellten 295.000 Einheiten waren nur 25.000 Sozialwohnungen. Auch der Bundesverband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen warnt mittlerweile vor einer Verschärfung des Problems und sagt eine dauerhaft prekäre Lage für viele Mieter voraus. "Die Krise ist hausgemacht. Wenn beim sozialen Wohnungsbau die Not der Menschen und ökologische Bauvorschriften gegeneinander ausgespielt werden, wird keine Verbesserung der Situation eintreten", prognostiziert Giacomo Alotto, Geschäftsführer der ZAZA Bau GmbH."Wir denken beide Aspekte zusammen. Ökologische Aspekte und soziale Verpflichtungen müssen sich nicht widersprechen", fügt der Experte hinzu. Was gesellschaftliche Verantwortung bedeutet, lernte der Unternehmensberater während seiner Zeit als Beamter im öffentlichen Dienst. Doch trieb ihn der Wunsch an, mehr bewegen zu können, weshalb sich Giacomo Alotto bereits vor 20 Jahren in der Versicherungsbranche selbstständig machte. Sein außerordentliches Verkaufsgeschick bescherte ihm erste Erfolge, die den Aufbau einer großen Vertriebsstruktur nach sich zogen. Auf diese Weise schuf der Unternehmer ein Netzwerk von unschätzbarem Wert, welches ihm einen enormen Wissensvorsprung auf den unterschiedlichsten Gebieten ermöglichte. Die langjährige Erfahrung als Selbstständiger und eine hohe Abschlussquote im Verkauf bewogen den Experten schließlich dazu, Know-how und Erfahrungsschatz gezielt an andere weiterzugeben. Diese Kombination aus erfolgreicher Unternehmensführung und gesellschaftlicher sowie ökologischer Verantwortung hebt Giacomo Alotto eindeutig von seinen Konkurrenten ab und macht ihn auch auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus zu einem echten Pionier.Ökologische Sozialwohnungsprojekte in mehreren BundesländernKürzlich hat der renommierte Bauunternehmer Giacomo Alotto seine Vision für 2024 vorgestellt, die die Realisierung mehrerer ökologisch nachhaltiger Sozialwohnungsprojekte in verschiedenen Bundesländern vorsieht. Das ehrgeizige Vorhaben verfolgt das Ziel, dem Wohnungsmangel in Deutschland entschlossen zu begegnen und die Wohnungsnot spürbar zu lindern. So plant die ZAZA Group eG als Holding gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften den Bau zahlreicher Sozialwohnungsprojekte, die sich über verschiedene Regionen erstrecken und besonders in den am stärksten betroffenen Gebieten angesiedelt sein werden. Zunächst sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt als Standorte für diese wegweisenden Sozialwohnungsprojekte ins Auge gefasst.Ein entscheidendes Kriterium bei der Umsetzung seiner Bauvorhaben ist für Giacomo Alotto die ökologische Komponente. "Wir möchten unbedingt gewährleisten, dass unsere Gebäude eine Investition in die Zukunft darstellen und legen daher besonderen Wert auf innovative Bauweisen im Holzständerwerk", erklärt der Experte. Denn neben dem sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft haben Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit für den Bauunternehmer oberste Priorität. Alle Sozialwohnungen werden nach den neuesten Standards für umweltfreundliches Bauen errichtet, wodurch sie CO2-neutral sind und einen positiven Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks leisten.Erschwingliche Mietpreise und gesunde Bauweisen tragen zur Bewältigung sozialer Herausforderungen beiMietpreise für Sozialwohnungen werden von der Bundesregierung vorgegeben und unterliegen einer Mietpreisbindung, deren Dauer bis zu 30 Jahre betragen kann. Diese gesetzliche Vorgabe garantiert, dass Wohnungen speziell für Menschen mit geringerem Einkommen langfristig bezahlbar bleiben. Des Weiteren wirkt sich eine ökologisch nachhaltige Bauweise positiv auf die Lebensqualität der Mieter aus. Neben einer gesteigerten Lebensqualität sorgt ein gesundes und umweltverträgliches Raumklima dafür, dass Bewohner sich in ihrer neuen Wohnung zu Hause fühlen.Als Vorreiter im sozialen Wohnungsbau legt Giacomo Alotto großen Wert darauf, dass sein soziales Engagement dort ansetzt, wo Menschen Unterstützung benötigen, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Aufgrund seiner bisherigen Erfolge erntet der Bauunternehmer bereits wohlwollende Anerkennung, sodass die Öffentlichkeit die Realisierung weiterer Projekte mit Spannung erwartet. Als herausragendes Vorbild im sozialen Wohnungsbau ist es für Giacomo Alotto eine Herzensangelegenheit, seine Projekte zügig und professionell in die Tat umzusetzen. Hierbei leistet die transparente Kooperation privater Initiativen mit staatlichen Stellen einen maßgeblichen Beitrag.Sie möchten zur Beseitigung der Wohnungsnot in Deutschland beitragen oder selbst erfolgreich mit Ihrem Unternehmen durchstarten? 