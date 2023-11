Im frühen Handel sah es so aus, als würde der DAX das Hoch seit August vom Freitag nach vierwöchiger Rally bei 16.041 Punkten erneut in Angriff nehmen. Bei 16.039 Zählern ging dem deutschen Leitindex jedoch die Puste aus und er drehte ins Minus. Am späten Vormittag notiert der DAX 0,28 Prozent tiefer bei 15.986 Punkten.Der MDAX verlor derweil 0,20 Prozent und notierte zuletzt bei 26.156 Zählern. ...

