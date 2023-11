Die Nachfrage nach den Arzneimitteln von Novo Nordisk ist enorm. Der dänische Pharmakonzern arbeitet deswegen mit Nachdruck an einem Ausbau seiner Kapazitäten. Erst Anfang November hatte Novo Nordisk einen Investitionsplan in Höhe von umgerechnet rund 5,6 Milliarden Euro für den Bau einer Produktionsstätte im Heimatland Dänemark präsentiert. In der vergangenen Woche kündigte der Konzern eine Milliardeninvestition in den Ausbau der Produktion in Frankreich an.In Frankreich investiert der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...