Die Ergebnisse von Rubean für das Geschäftsjahr 2002 entsprachen mit einem Umsatz von 0,83 Mio. EUR den Erwartungen, was einem ordentlichen Wachstum von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Ergebnis lag jedoch deutlich unter dem ursprünglichen Ziel von 2 Mio. EUR, da die Softwareanpassungen für den Unternehmensmarkt langsamer als erwartet erfolgten. Das Nettoergebnis betrug EUR -4,2 Mio. und war damit etwas besser als erwartet. Das negative Eigenkapital (EUR -3,56 Mio.) und die Nettoverschuldung (EUR 4,12 Mio.) waren jedoch die Hauptsorgen. Um den finanziellen Herausforderungen zu begegnen, führte Rubean 2023 zwei Kapitalerhöhungen durch, die insgesamt 3,6 Mio. EUR einbrachten. Angesichts der nach wie vor angespannten Finanzlage sehen die Analysten von AlsterResearch die "weiche" Umsatzprognose von EUR 2 Mio. für das GJ23 in Gefahr, ebenso wie weitere Einschränkungen bei der effektiven Skalierung des Geschäfts. Infolgedessen nehmen die Analysten von AlsterResearch einen vorsichtigeren Ausblick mit halbierten Umsatzprognosen und einem verzögerten Break-Even-Punkt an, was zu einem revidierten Kursziel von EUR 7,00 und einer Herabstufung von KAUFEN auf HALTEN führt. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch sind weitere Belege für eine erfolgreiche Skalierung des Geschäfts erforderlich, um eine optimistischere Haltung einnehmen zu können. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG





