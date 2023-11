In den Google-Foren häufen sich die Beschwerden über einen Datenverlust in Google-Drive-Ordnern. Lösungen für die Betroffenen gibt es noch nicht. Seit einigen Tagen beschweren sich immer mehr Nutzer:innen in den Google-Foren. Ihr Anliegen: Gespeicherte Dateien auf ihrem Google Drive sind nicht mehr aufzufinden. Die Cloud-Speicher seien auf den Stand von vor mehreren Monaten zurückgesetzt worden. Auch das Archiv von Google Drive zeigt keine Änderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...