Seit dem Oktober-Tief ist der Dax um rund 10% gestiegen. Seit vier Wochen legt der Deutsche Leitindex zu und klettert über 16.000 Punkte. Ist das schon die Jahresend-Rally oder werden hier nur Verluste aufgeholt? Was ist in diesen wenigen Wochen bis zum Jahresende noch zu erwarten und wie sollte man sich aufstellen, um das Beste mitzunehmen? All das erfahren Sie in diesem Interview mit Patrick Kesselhut von Societe Generale.