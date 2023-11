Berlin (ots) -Wer möchte zu Weihnachten nicht die Augen seiner Liebsten strahlen sehen? Je näher die besinnliche Zeit kommt, desto größer wird der Wunsch, besondere Momente zu verschenken. Ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bieten hierbei die verschiedenen Formate von CAVALLUNA! Europas größte Pferdeshow geht inzwischen seit über 20 Jahren auf Tournee und verzaubert Groß und Klein. Im Laufe der Zeit sind weitere Projekte hinzugekommen, wie die jährlichen Sommer- und Wintershows im CAVALLUNA Park München und der einzigartige Lichterpark LUMAGICA. Wer noch nach Ideen für ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht, wird hier also sicherlich fündig. Längst sind die Shows nicht mehr nur für Pferdefans und Reiter geeignet, sondern auch für Familien, Showliebhaber und Musicalfans. Erleben kann man spektakuläres Trickreiten, wundervolle Dressurlektionen, fröhliche Comedy und bezaubernde Freiheitsdressuren.Die aktuelle CAVALLUNA-Tournee heißt "Land der Tausend Träume" und gastiert in 33 Städten in ganz Europa. Erzählt wird die spannende Geschichte der Kaiserstochter Yuen, die sich auf der Flucht befindet und nach einem sagenumwobenen Land sucht. Das Programm bietet eine fantastische Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik und verspricht beste Unterhaltung für die ganze Familie. Wer einmal hinter die Kulissen blicken und die zwei- und vierbeinigen Stars aus der Nähe sehen möchte, kann den Showbesuch als Sahnehäubchen mit einer Backstage- und Stallführung verbinden.Alle Münchner CAVALLUNA-Freunde dürfen sich neben der Tour-Show über zwei weitere Highlights diesen Winter freuen: In den Weihnachtsferien läuft erneut die herzerwärmende Kids-Show "WinterWünscheLand" im SHOWPALAST München, die die Geschichte des Jungen Robert erzählt, der das wahre Wünschen aus tiefstem Herzen verlernt hat und auf einer aufregenden Reise von diesem Fluch befreit werden soll. Außerdem verzaubert um den SHOWPALAST herum noch bis Ende Januar der einzigartige Lichterpark LUMAGICA Jung und Alt mit über 300 faszinierenden Lichtinstallationen auf einem 1,5 km langen Rundweg. Der Lichterpark und die Wintershow können kombiniert oder unabhängig voneinander besucht werden.Doch auch wer nicht in München wohnt, kann in den Genuss der großartigen Geschichte um Robert kommen: "WinterWünscheLand" ist dieses Jahr erstmals auch als Hörspiel erhältlich und eignet sich als Geschenk für wohlig-warme Winterabende zu Hause. Der CAVALLUNA-Online-Shop verkauft außerdem auch die DVD zur Tourshow und weitere Artikel wie Bekleidung und Spielsachen.Wer nun Lust auf CAVALLUNA bekommen hat, aber sich noch alle Optionen offenhalten möchte, kann natürlich auch einen Gutschein verschenken, welcher für die Europa-Tour und die Kids-Shows in München eingelöst werden kann. Der Gutschein wird nach Wunsch mit passendem Geschenkumschlag geliefert oder kann selbst ausgedruckt werden. Einem gelungenen Weihnachtsfest und strahlenden Gesichtern kann nun nichts mehr im Wege stehen...Alle Informationen zu den verschiedenen CAVALLUNA-Geschenktips gibt es unter www.cavalluna.com.Pressekontakt:Pressekontakt:Sarah Möwes | PR Managermobil: +49 (0) 178 69 207 44Jessica Block | PR Managermobil: +49 (0) 152 097 818 82Iris Heider | PR Managermobil: +49 (0) 173 52 730 07Apassionata World GmbH Kantstr. 24 l 10623 Berlin | Germanypresse@apassionata.comwww.cavalluna.comOriginal-Content von: CAVALLUNA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55914/5658882