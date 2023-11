Würzburg (ots) -- Das in der Einrichtungsbranche einzigartige Podcast-Format "Auf dem Sofa" geht in die 3. Staffel - XXXLutz ist weiterhin exklusiver Partner- "Auf dem Sofa" gibt es ab dem 03.12.2023 als Video-Podcast, z.B. bei Spotify und YouTube zu streamen- "Offenheit gegenüber neuen Trends ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen, um sich zukunftsfähig aufzustellen", sagt Konrad Nill, Marketingleiter bei XXXLutz DeutschlandWeihnachten steht vor der Tür - und damit wird es Zeit, es sich zuhause "Auf dem Sofa" so richtig schön gemütlich zu machen. Für Interior-Fans und Interessierte der Möbelbranche gibt es jetzt tolle News: Der Podcast powered by XXXLutz geht nach den ersten beiden erfolgreichen Staffeln in die nächste Runde. Auch die 3. Staffel bringt neue Interior-Inspirationen direkt in die eigenen vier Wände: Mit dabei sind nicht nur echte Insider der Home & Living Branche, sondern auch spannende Einblicke in die kommenden Einrichtungstrends und inspirative Ideen rund um das Thema Wohnen. Der Einrichtungsgigant XXXLutz gilt als Vorreiter der Branche und festigt mit dem Launch der dritten Staffel des Erfolgs-Podcasts weiterhin seine Position als Early Adopter. "Offenheit gegenüber neuen Trends ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Wenn man die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe nachhaltig sichern möchte, ist Innovation gefragt", so Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland.Hochkarätige Gäste bieten exklusive BrancheneinblickeNach den ersten beiden Staffeln "Auf dem Sofa", dem Podcast powered by XXXLutz, veröffentlicht das Unternehmen mit dem Roten Stuhl pünktlich zur Adventszeit vier Adventsfolgen und eine Special-Folge, sowohl im Podcast- als auch im Vodcast-Format. Die exklusiven Folgen im weihnachtlichen Setting werden an den vier Adventssonntagen und am Nikolaustag ausgespielt. Moderiert wird auch die neue Staffel von Radiomoderatorin und Journalistin Lena Semrok, die in den ersten beiden Staffeln durch ihre charmante Art überzeugen konnte. Bereits in den vorangegangenen Staffeln begeisterte der Podcast mit ebenso vielfältigen wie tiefen Brancheneinblicken und einer hochkarätigen Besetzung mit Expertinnen und Experten aus der Möbel-Branche zum Beispiel von Joop! Living, Musterring und Villeroy & Boch. Aber auch Prominente wie Fernsehkoch Johann Lafer oder Schauspiel-Ikone Bettina Zimmermann gaben exklusive Einblicke in ihre persönlichen Wohnräume sowie Einrichtungstipps zum Nachstylen.Die Wohntrends 2024 - Inspired by XXXLutzDie geplante "Christmas-Edition" wartet ebenfalls mit bekannten Persönlichkeiten der Home & Living Branche auf, die ihre Insights mit der wachsenden XXXLutz-Community teilen. Diesmal zu Gast ist Architekt, Designer und diesjähriger Gewinner des "Best of Interior 2023 Awards" Fabian Freytag, der mit individuellen Einrichtungsideen zwischen Architektur, Kunst und Design inspiriert. Interior-Designerin Victoria Haller zeigt mit praktischen Styling-Tipps den Weg zum eigenen Traum-Zuhause auf, während Tormod Sortehaug die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt der erfolgreichen Interior-Brand Stressless entführt. Paul-Leon Graf gibt als Locations and Workplace Experience Experte bei XXXLdigital Inspirationen für das Home-Office mit Stil und Funktion - und Rainer Mutsch, Head of Design des Designstudios axxxis, gewährt spannende Einblicke in sein kreatives Berufsfeld und die nachhaltigen Designkreationen der Zukunft."Auf dem Sofa": entspannt durch die Weihnachtszeit!Die exklusiven Folgen im weihnachtlichen Setting werden an den vier Adventssonntagen und am Nikolaustag ausgespielt. Los geht's am 03.12.2023, dann bringen wieder ausgewählte Home & Living Experten kuratierte Wohn- und Einrichtungsideen in die eigenen vier Wände! Und das ganz gemütlich - "Auf dem Sofa". Hörbar ist der Interior-Podcast powered by XXXLutz ab dem ersten Advent auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer und unter www.xxxlutz.de/c/podcast (https://ad3.adfarm1.adition.com/redi?sid=4778970&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_39%7D&kid=5802695&bid=17561546) - sowie als Video-Podcast auf YouTube (https://www.youtube.com/@XXXLutzDeutschland) und in Snippets auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie etwa TikTok.Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern steht im MittelpunktDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 51 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/5658906