Hamburg (ots) -Den Kindern einen Zuschuss zum Immobilienkauf geben, die eigenen Träume verwirklichen oder endlich das Haus umbauen: Immobilienrenten sind eine gute Möglichkeit, um im Alter den Angehörigen oder sich selbst große Wünsche zu erfüllen. Wie das geht, erklärt die WIR WohnImmobilienRente GmbH.Grundsätzlich eignen sich Immobilienrenten für Menschen ab 65 Jahren, die über selbstgenutztes Immobilieneigentum verfügen. Dieses können sie mit einer Immobilienrente in Liquidität umwandeln und trotzdem darin wohnen bleiben. Hierfür gibt es verschiedene Modelle.Wer sich zum Beispiel für einen Teilverkauf entscheidet, veräußert meistens maximal die Hälfte seines Hauses und erhält dafür eine Einmalzahlung. Allerdings muss er anschließend für den verkauften Teil des Hauses ein Nutzungsentgelt zahlen. Außerdem enthalten viele Teilverkaufsverträge problematische Klauseln. "Deshalb ist in den allermeisten Fällen ein anderes Modell vorteilhafter für die Verkäufer", sagt Dr. Georg F. Doll. Er ist Geschäftsführer der WIR WohnImmobilienRente GmbH, die das Portal Immorente.de betreibt.Seniorenkredit, Umkehrhypothek oder WohnrenteEinige Banken gewähren beispielsweise spezielle Seniorenkredite, bei denen allein die Immobilie als Sicherheit dient. Während der Laufzeit müssen zwar Zinsen gezahlt werden. Getilgt wird der Kredit aber erst nach dem Verkauf des Hauses.Überhaupt keine monatlichen Kosten entstehen bei der Umkehrhypothek. Hierbei vergibt die Bank ein Darlehen, für das während der Laufzeit weder Zinsen noch Tilgungen fällig werden. Die Rückzahlung erfolgt - wie beim Seniorenkredit - erst beim Verkauf des Hauses, wenn der Kreditnehmer stirbt oder auszieht.Eine Wohnrente - häufig auch Leibrente genannt - kann aber alternativ auch als Einmalzahlung ausgeschüttet werden. Hierbei wird die Immobilie vollständig verkauft. Die Verkäufer behalten aber ein lebenslanges Wohnrecht oder ein Nießbrauchsrecht, das im Grundbuch eingetragen wird.Kostenloser Ratgeber"Die Entscheidung für eine Immobilienrente ist ein weitreichender Schritt. Deshalb sollten sich Interessierte sorgfältig informieren, bevor sie einen Vertrag abschließen", rät Georg F. Doll. "Viele unserer Kunden beziehen auch ihre Kinder in die Gespräche ein."Die WIR WohnImmobilienRente GmbH berät zu allen Formen der Immobilienrente. Um eine erste Orientierung zu erhalten, können sich Interessierte auf der Website www.immorente.de einen kostenlosen Leitfaden herunterladen. Außerdem hat das Unternehmen ein Buch herausgegeben, das in verständlicher Form über die verschiedenen Formen der Immobilienrente informiert: "Die Immobilienrente. Umkehrhypothek / Leibrente / Teilverkauf" ist über Amazon für 0,99 Euro erhältlich und kann für 6,99 Euro im Buchhandel bestellt werden. ISBN-13: 978-375574783