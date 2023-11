Enlit Europe 2023 Trilliant, ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für Advanced Metering Infrastructure (AMI), Smart Grid, Smart Cities und IIoT, wird als Silver Partner an der Enlit Europe teilnehmen. Die Konferenz findet vom 28. bis 30. November 2023 auf der Paris Expo Porte de Versailles in Frankreich statt.

Die Enlit Europe befasst sich mit allen Aspekten der Energie-Agenda und begrüßt 15.000 Energiefachleute, 700 Aussteller und 500 Referenten. Die Konferenz bietet einen Raum für führende Energieunternehmen, Start-ups, Scale-ups und Unternehmer, um sich über neue Technologien und neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Energiewende zu informieren.

"Die Enlit Europe ist eine hervorragende Gelegenheit für führende Energieunternehmen, sich zu treffen und voneinander zu lernen", so Tom Tipple, Managing Director EMEA bei Trilliant. "Wir freuen uns auf die Teilnahme an der diesjährigen Veranstaltung und auf den Austausch über digitale Strategien für unsere Branche. Insbesondere konzentriert sich Trilliant weiterhin darauf, wie wir im Zuge der Energiewende echte Interoperabilität bieten können."

Während der Veranstaltung werden Führungskräfte von Trilliant an sehr interessanten Sitzungen teilnehmen:

Im Rahmen des Summit-Programms wird Sozon Kokkinaras, Director of Customer Operations, APAC bei Trilliant, am 28. November um 14 Uhr zusammen mit anderen Branchenexperten an einer moderierten Podiumsdiskussion mit dem Titel "Digital Strategies" teilnehmen. Im Anschluss an die Sitzung besteht die Möglichkeit zu einer Fragerunde, die auf der Inspire Stage (Halle 7.3) stattfinden wird.

Darüber hinaus wird Gavin Farrand, VP of Sales, UK and Europe, von Trilliant eine Sitzung zum Thema Interoperabilität mit dem Titel "Empowering Interoperability through an Independent Data Layer (Befähigung zur Interoperabilität durch eine unabhängige Datenschicht)" für den Digitalisation Hub halten. Diese Sitzung findet am 28. November um 14.15 Uhr in Theatre 2 (Halle 7.3) statt.

Erleben Sie das Wertangebot Power of Choice von Trilliant in Aktion

Die Teilnehmer können Trilliant am Stand 7.2.A140 besuchen, wo sie zwischen mehreren Optionen wählen können und dabei die Netzwerktechnologien der nächsten Generation, AMI, Demand Response, Daten und Analysen sowie eine neue AMI-Lösung für Smart Water kennenlernen können.

Trilliant arbeitet mit Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt an der Digitalisierung ihrer Wassernetze mit der Smart Water-Lösung des Unternehmens. Die einfache und schnelle Installation, Leistung und Skalierbarkeit machen die Lösung nicht nur leistungsstark, sondern auch einzigartig. Sie ist so konzipiert, dass sie mit praktisch jedem System funktioniert und eine sichere, leistungsstarke Datenquelle bietet.

Die Smart Water-Lösung ist zudem ein wichtiger Bestandteil der Smart Building-Initiative von Trilliant. Trilliant revolutioniert die Konnektivität in Gebäuden und ermöglicht es Gebäudeeigentümern, die Infrastruktur ohne störende Kabelinstallationen besser zu verwalten. Trilliant hat bereits erfolgreich Wasserlösungen in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Chile, der Dominikanischen Republik, Peru und Japan implementiert.

Die Lösungen von Trilliant reichen von elektrischen und thermischen Anwendungen bis hin zur Wasserversorgung und reduzieren oder eliminieren die mit kabelgebundenen Installationen verbundenen Gemeinkosten, Risiken und Wartungsarbeiten.

Trilliant arbeitet überdies nach wie vor eng mit Energieversorgungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen und unterstützt sie bei der Umsetzung ihrer Energiewendeziele. Kürzlich gab das Unternehmen die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Tenaga Nasional Berhad (TNB), dem größten Energieversorger Malaysias, bekannt, um den Übergang von TNB zu Net Zero zu beschleunigen. Darüber hinaus startete das Unternehmen eine neue Partnerschaft mit IntelliSmart Infrastructure Private Limited, einem führenden Anbieter von Advanced Metering Infrastructure Service Provider (AMISP) und Anbieter digitaler Lösungen in Indien, der die Implementierung von Head-End-Systemen (HES) im Mobilfunkbereich unterstützt.

Um mehr über die Lösungen von Trilliant zu erfahren oder um eine persönliche Demo und ein Treffen mit Trilliant auf der Enlit Europe zu buchen, kontaktieren Sie bitte info@trilliant.com.

Weitere Informationen über Enlit Europe finden Sie unter: https://www.enlit-europe.com/

Über Trilliant

Trilliant® unterstützt die globale Energiebranche mit der einzigen geräteunabhängigen Kommunikationsplattform, die Versorgungsunternehmen und Städte in die Lage versetzt, jede Anwendung sicher und zuverlässig in einem leistungsstarken Netzwerk einzusetzen. Unser zielgerichtetes Portfolio ist so konzipiert, dass die Kunden die freie Wahl haben und nicht Gefahr laufen, sich an einen bestimmten Technologieanbieter oder Zählerhersteller zu binden. Wir sind stolz darauf, unternehmenskritische Lösungen anzubieten, die AMI, Daten und Analysen, Smart Metering, Smart Grids und Smart Cities unterstützen. Kunden auf der ganzen Welt profitieren von der einzigartigen Kombination aus Flexibilität, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit von Trilliant, die Versorgungsunternehmen und Städte mit dem IIoT und einem strategischeren Ansatz auf dem Weg zur Energiewende verbindet. Besuchen Sie uns unter www.trilliant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231126137155/de/

Contacts:

Medien:

Tracey Mitchell

tracey.mitchell@trilliant.com

Cindy Watson/Anita Wong

StrategicAmpersand Inc.

TrilliantPR@stratamp.com