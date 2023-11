Chicago (ots/PRNewswire) -deepc, ein führendes MedTech-Unternehmen, geht eine strategische Partnerschaft mit MONAI, dem "Medical Open Network for Artificial Intelligence", ein. MONAI ist ein von der Gemeinschaft getragenes Open-Source-Framework, das von NVIDIA und dem King's College London mitbegründet wurde, um die Gesundheitsversorgung durch medizinische Bildgebung zu verbessern. Mit der Sicherstellung der MONAI-Kompatibilität auf seiner Plattform deepcOS unterstreicht deepc sein Bekenntnis zu Open-Source-KI, Interoperabilität und globalen KI-Entwicklungsstandards.MONAI ist mit 1,75 Millionen Downloads ein anerkannter Standard in der Entwicklung von KI für die medizinische Bildgebung und wird von Institutionen wie dem King's College London, dem NIH und der Mayo-Klinik unterstützt. Besonders hervorzuheben ist die Einführung von MONAI Application Packages (MAPs) für eine optimierte Zusammenstellung von KI-Modellen, wodurch die Interoperabilität verbessert wird. Die MAPs-Kompatibilität von deepcOS erschließt neue KI-Entwicklungsmöglichkeiten und beschleunigt die Umsetzung von KI in die klinische Praxis.deepc tritt auch der MONAI Deploy-Arbeitsgruppe bei, um aktiv Standards für KI in der medizinischen Bildgebung zu gestalten. Durch seine engagierten Beiträge zu MONAI positioniert sich deepc als strategischer Partner für Universitätskliniken in der medizinischen KI-Forschung und bietet entscheidende Unterstützung bei der KI-Entwicklung und -Einführung."Wir freuen uns sehr, der MONAI-Gemeinschaft beizutreten und zur Weiterentwicklung von Open-Source-Lösungen im Gesundheitswesen beizutragen", sagt Dr. Franz Pfister, Mitbegründer und CEO von deepc. "Die Kompatibilität von MONAI stärkt unsere Fähigkeit, die Gesundheitsbranche zu verändern, indem wir die Entwicklung und den Einsatz von KI zugänglicher und effizienter machen. Wir setzen uns dafür ein, Innovationen im Bereich der medizinischen KI voranzutreiben, die Zusammenarbeit in der Entwicklergemeinschaft zu fördern und letztlich die Patientenversorgung und den Krankenhausbetrieb weltweit zu verbessern."David Bericat, Produktmanager für das Gesundheitswesen bei NVIDIA und Mitbegründer von Project MONAI, erklärt: "Das MONAI-Framework wurde geschaffen, um Best Practices zu etablieren und die Open-Source-KI-Zusammenarbeit für Forscher im Bereich der medizinischen Bildgebung zu fördern. Die Annahme der MONAI-Standards durch deepc wird dazu beitragen, die Zukunft der KI in der medizinischen Bildgebung zugänglicher und robuster zu gestalten."Das King's College London, akademischer Gründer von MONAI, heißt deepc in der Initiative willkommen. "Der Beitrag von deepc zu MONAI unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Forschung und Zusammenarbeit innerhalb der medizinischen KI-Gemeinschaft zu fördern und die Beteiligung[1] wichtiger Industriezweige an MONAI zu diversifizieren. Durch Kompatibilität von deepcOS mit den MONAI-Standards ermöglicht deepc Forschern, Innovationen zu beschleunigen, Ergebnisse auszutauschen und gemeinsame Ziele über akademische und industrielle Bestrebungen hinweg zu vereinen", fügt Prof. Sebastien Ourselin FREng FMedSci, Leiter der School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences, King's College London, hinzu.Im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung, sichere KI in klinischen Arbeitsabläufen zu ermöglichen, freut sich deepc, zusätzlich medizinische Forscher bei der Entwicklung von KI-Modellen zu unterstützen. deepc plant, die Ende-zu-Ende-Fähigkeiten seiner Plattformen während seiner Präsentation "The United State of AI" auf dem RSNA 2023 vorzustellen. www.deepc.aiKontakt:Kontaktinformationen: Jennifer Horner, Head of Marketing, Jennifer.horner@deepc.aiFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2284963/Deepc_MONAI.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2284964/deepc_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/deepc-fuhrt-monai-kompatibilitat-ein-und-starkt-damit-sein-bekenntnis-zur-open-source-zusammenarbeit-und-zum-globalen-wandel-im-gesundheitswesen-301997895.htmlOriginal-Content von: Deepc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172722/5659024