Berlin (ots) -Die beliebte Hexe Bibi Blocksberg, bekannt aus zahlreichen Hörspielen, feiert ein ganz besonderes Jubiläum: die 100. Folge des Podcasts "Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder". Diese Jubiläumsfolge ist ab dem 1. Dezember 2023 beim Podcast-Anbieter des Vertrauens verfügbar und verspricht nicht nur eine Rückschau auf die vergangenen 99 Folgen, sondern auch ein exklusives Interview mit Bibi Blocksberg.In dieser besonderen Folge geben die Moderatoren Antje Wessels und Stefan Springer Einblicke in die Anfänge des Podcasts und analysieren ein Bibi Blocksberg Hörspiel. Doch das Highlight ist das Interview mit der berühmten Hexe. Die Fans wurden über Social Media aufgefordert, Fragen an Bibi Blocksberg zu schicken. Eine Auswahl dieser Fragen wird von Bibi (Susanna Bonaséwicz) im Podcast beantwortet. Beispielfragen aus der Social-Media-Community sind unter anderem: "Haben Deine Eltern dir erzählt, wie sie sich kennengelernt haben?" und "Warum trägst du keine Schuhe und immer ein grünes Kleid?".Antje Wessels und Stefan Springer sind selbst langjährige Bibi-Fans und führen durch den Podcast. Wessels, eine erfahrene Filmkritikerin, Bloggerin und Podcasterin bringt ihre Expertise in das Bibi-Universum ein. Stefan Springer, alias "Der Springer aus Herten", gilt als selbsternannter größter Bibi-Fan aller Zeiten und wird von seinen Anhängern liebevoll als "Bibipedia" bezeichnet.Link zu weiteren Informationen sowie allen Folgen: https://kiddinx.lnk.to/generation_kassettenkinderPMNoch mehr Bibi Blocksberg: Der erste Hörspiel-AdventskalenderWer noch nicht genug von Bibi Blocksberg hat, für den könnte der Hörspiel-Adventskalender der kleinen Hexe spannend sein. Darum geht es: Kurz vor Weihnachten erhalten Barbara und Bibi Blocksberg Hexenpost mit der Nominierung für leuchtende Hexsterne. Die Preise sollen auf der Feier der Wintersonnenwende im fernen Düstertal verliehen werden. Doch als Bibi ein Missgeschick passiert, droht plötzlich eine Schneelawine. Das Hörspiel in 24 Kapiteln verspricht eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte für kleine und große Fans: https://kiddinx.lnk.to/bibi_adkPMPressekontakt:Rico-Thore Kauert (PRonline Media)rico.kauert@PRonline.deTel.: 01774643648Bilder: https://www.kiddinx.de/pressebereich-kiddinxOriginal-Content von: KIDDINX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40165/5658999