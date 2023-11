NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi nach Studiendaten für das Mittel Dupixent zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Franzosen hätten sehr starke Studiendaten vorgelegt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sollten ausreichen für einen Zulassungsantrag in den USA und auch eine Genehmigung. Vosser sieht insgesamt ein Spitzenumsatzpotenzial für das Mittel zur COPD-Behandlung von zwei Milliarden Euro./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 07:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 07:43 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

