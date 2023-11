NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 550 auf 625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäfte des Ölkonzerns seien beim gegenwärtigen Aktienkurs unterbewertet, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen und verschob außerdem den Bewertungszeitraum in die Zukunft./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2023 / 18:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

