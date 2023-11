Nach den jüngsten Entwicklung an der Börse und Nachrichten behalten zwei Analyseinstitute in aktuellen Studien ihre bisherigen Einschätzungen zur Deutsche Bank Aktie bei. Diese notiert am Montagnachmittag leicht im Plus bei 11,12 Euro. Barclays hat im Rahmen eines Analystenwechsels die Einstufung der Deutsche Bank Aktie mit Equal Weight bestätigt. ...

