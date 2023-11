© Foto: Igor Wagner - picture alliance/dpa



Der argentinische Aktienmarkt ist in der vergangenen Woche so stark nach oben geschossen wie seit mindestens 33 Jahren nicht mehr. Wie Investoren auf den Zug aufspringen können.Bei den Wahlen in Argentinien am Sonntag vor acht Tagen ging der libertäre Kandidat Javier Milei überraschend als Sieger hervor. Am Aktienmarkt des Landes hatte dies eine beispiellose Rallye zur Folge. Der Merval, der argentinische Benchmark-Index, stieg in dieser Woche um 42 Prozent. Das war der größte Wochengewinn des Index seit mindestens 1991, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Der Global X MSCI Argentina ETF legte um 16,3 Prozent zu auf ein neues Rekordhoch. Milei hat die Wahlen gewonnen, nachdem er versprochen …