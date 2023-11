Der S&P 500 pendelt aktuell weiterhin um den Bereich von 4.560 Punkten. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Montagnachmittag im Bereich von 4.550 Punkten. Der S&P 500 hat noch Luft nach oben bis in den Bereich von 4.600 Punkte, wo aktuell der Fibonacci-Fächer im Wochenchart verläuft. An der Lage hat sich durch die enge Seitwärtsbewegung der Vortage wenig geändert. Kurzfristig ist mit weiter steigenden Kursen im S&P 500 zu rechnen, solange ...

