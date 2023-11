Die Zahl der Neubauverkäufe in den USA hat sich im Oktober überraschend abgeschwächt. Am Aktienmarkt löste dies neue Sorgen um die Stabilität des US-Immobilienmarktes aus. An den US-Bösen dämpft zudem ein zögerliches Konsumentenverhalten die Stimmung unter den Anlegern. Für die US-Indizes geht es daher leicht abwärts.Im Oktober ging die Zahl der Neubauverkäufer überraschend stark zurück. Entgegen ...

