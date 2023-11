Minen-Aktien vor Mega-Hausse: Experten sehen Explosion bei Kupfer! Diese KUPFER-AKTIE bringt spektakuläre Gewinne! Chart ausgebrochen…

Anzeige / Werbung

Dekarbonisierung, Remilitarisierung und Ressourcennationalismus - das sind nur einige der Gründe, die den legendären Bergbau-Experten Robert Friedland zu einer gewagten These hinreißen lassen.



glauben Sie, dass sich der der Kupferpreis verzehnfachen könnte? Zugegeben, auf den ersten Blick nur schwer vorstellbar. Aber einer, der es wissen sollte, kein geringerer als der Gründer und geschäftsführende Co-Vorsitzende von Ivanhoe Mines, Robert Friedland, kann sich das problemlos vorstellen!

Immer wieder warnt er eindringlich vor einem beispiellosen Kupfer-Engpass, der dem Kupfermarkt droht! Die Nachfrage nach Kupfer, so Friedland weiter, werde weltweit dramatisch ansteigen! Dafür gäbe es handfeste Gründe, so der Branchenkenner, nämlich der Bedarf an erneuerbaren Energiequellen inklusive deren Transport. Allerdings, und auch das haben seine Analysen ergeben, kann das Angebot mit einer so stark steigenden Nachfrage nicht im geringsten mitwachsen. Das heißt…

Die Lage spitzt sich dramatisch zu!

Neue Lagerstätten sind absolute Mangelware, da sie immer schwieriger zu finden sind und Bestandsminen können ihre Produktionen kaum weiter hochfahren, da das abgebaute Erz immer niedrigere Gehalte aufweist. Das allein bedeutet schon steigende Kupferpreise. Und genau jetzt scheint sich ein starker "Rebound' abzuzeichnen!

Quelle: finanzen.net & JS Research UG

Gute Kupferaktien wie Adventus Mining (WKN: A2PL3X) werden Explodieren, weshalb man schon investieren sollte.

Treffgenauer Einstiegspunkt - sowohl beim Kupfer als auch bei den Kupferaktien!

Laut Friedland haben Investoren die globale Bedeutung von Kupfer für die erneuerbaren Energiequellen noch nicht erkannt, was die geringe Investitionsbereitschaft in den Rohstoff erklärt. Gleichzeitig steuere man auf einen Engpass an physischen Kupferbeständen in den Lägern hin! Die Politik in Europa und den USA gerät zusehends in Panik, da sie sich allmählich fragt, woher die dringend benötigten Infrastruktur-Rohstoffe kommen sollen. Das heißt also, dass die Organisation der Lieferketten vor grundlegenden Veränderungen steht. Hervorragenden Aussichten also für angehende Kupfer-Gold-Produzenten wie Adventus Mining (WKN: A2PL3X)!

Adventus Mining setzt mit seinem hochgradigem "El Domo' Projekt zu einem kometenhaften Aufstieg an!

Den Kupfermarkt mit immer neuen und kräftigeren Kursraketen zu befeuern - so lassen sich die Ambitionen von Adventus Mining (WKN: A2PL3X) wahrscheinlich am besten beschreiben. Dabei stecken die dynamischen Antriebsmomente dieses aufstrebenden kanadischen Kupfermarkt-Players schon im Unternehmensnamen. Denn das lateinische Adventus bedeutet u.a. Ankunft oder auch Anrücken. Beide Bedeutungen beschreiben Adventus Mining seine DNA sehr treffgenau!

Mit "El Domo' jetzt so richtig durchstarten!

Der Zünder für Adventus Mining (WKN: A2PL3X) seinen kometenhaften Aufstieg am vielversprechenden Kupfermarkt hört auf den Namen "El Domo'. Die gemeinsam mit Salazar Resources explorierte Lagerstätte auf dem "Curipamba'-Projekt befindet sich optimal angebunden an bestehende Infrastruktur.

Die MEGA-"PEA'-Zahlen sprechen für sich!

Die sensationelle "PEA' ("Preliminary Economic Assessment') dieser Ausnahme-Kupfermine verspricht Investoren nahezu unvergleichliche Renditen, da die geplante Mine die niedrigste Kapitalintensität bei extrem hohen Kupferäquivalentgehalten aufweist! Das bedeutet also explodierende Unternehmens-Gewinne dank niedrigerer Kapitalintensität und sehr hohen Gehalten und Gewinnungsraten!

Quelle: Adventus Mining

Mit einem wahnsinnig hohen Durchschnittsgehalt von mehr als 5 % Kupferäquivalent ist dieses Projekt eine wahre Schatzkammer, die über eine Minenlebensdauer von mindestens 14 Jahren abgebaut werden kann und dementsprechend Kontinuität für Investoren garantiert.

Da geht aber noch deutlich MEHR!

Jetzt kommt noch ein richtiger Knaller!

Die Produktionskosten je Pfund Kupferäquivalent betragen gerade mal 1,26 USD und nur 308,- USD je Unze Gold-Äquivalent. Solche niedrigen Produktionskosten gibt es extrem selten, was auf der anderen Seite die Gewinne sprudeln lässt!

Mit einem Nachsteuer internen Zinsfuß ("IRR') von sagenhaften 32 % bei einem derzeit angenommenen Kupferpreis von rund 3,50 USD je Pfund Kupfer (aktuell rund 3,75 USD je Pfund) katapultiert sich dieses Projekt in unglaubliche Höhen und lässt jedes Investorenherz höherschlagen!

Finanzierung steht!

Die Finanzierung des Projekts steht nicht nur schon, sondern ist absolut solide ausbalanciert. Denn hier sind starke Unterstützer an Bord, bestehend aus vier strategischen Partnern, 30 renommierten Institutionen und zahlreichen einflussreichen Gruppen aus Ecuador. Mit einem bombastischen Finanzpolster von rund 240,5 Mio. USD kann Adventus im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Vollen schöpfen, um "El Domo' schnell und gezielt zur Kupferproduktion zu bringen.

Quelle: Adventus Mining

Adventus Mining (WKN: A2PL3X) ist also ein aufstrebendes und absolut unterbewertetes kanadisches Kupfer-Gold-Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 68 Mio. CAD, dem Ende Juni rund 16 Mio. CAD an Barmitteln gegenüber standen.

Weitere Erkundungsziele bieten riesiges "upside'-Potenzial!

Schon jetzt ist klar, dass mehr als 25 weitere Erkundungsziele auf dem 215 Quadratkilometer großem Gebiet noch massives Projekt-Potenzial für weitere Sensationsentdeckungen bieten. Die Profiteure: Wieder die Investoren von Adventus Mining (WKN: A2PL3X) denen damit noch weitere ungeahnte Werte "zufliegen" sollten!

Jubel in der ecuadorianischen Minenindustrie!

Der Verfassungsgerichtshof von Ecuador hat am vergangenen Freitag die Verfassungsmäßigkeit des Präsidialdekrets 754 bestätigt, was nicht nur Adventus Mining (WKN: A2PL3X), sondern auch anderen Unternehmen im Land Erleichterung bringt. Das im Mai 2023 unterzeichnete Dekret hat die Umweltregulierung des Umwelt-Organic-Codes angepasst, um detaillierte Schritte für die Umsetzung der Umweltkonsultation gemäß internationalen Menschenrechtsinstrumenten und Artikel 398 der ecuadorianischen Verfassung zu integrieren.

Warum ist das für Adventus Mining so entscheidend? Ganz einfach: Mit der jüngst erteilte Schlüsselgenehmigung ("Certificate of No Affect of Water'), die schon zu mehr als 60 % abgeschlossen ist und Adventus in die finale detaillierten Projektplanung katapultiert hat, bleibt unverändert bestehen!

Denn die Konsultation ist nicht nur eine Voraussetzung für die Erteilung von Umweltlizenzen, sondern betrifft Projekte in allen Sektoren in Ecuador. Das umfasst sowohl Projekte mit mittleren und hohen als auch mit geringen Auswirkungen in der extraktiven Industrie. Ziel der Konsultation ist es, sicherzustellen, dass die Menschen in den betroffenen Gebieten angemessen über die Auswirkungen, Minderungsmaßnahmen und Umweltmanagementpläne der vorgeschlagenen Projekte informiert und konsultiert werden.

Das Dekret wurde im Juni 2023 vor Gericht angefochten und im August 2023 von diesem angenommen. Zusammen mit einer vorsorglichen Maßnahme, die die vorläufige Aussetzung anordnete, wurde der Fall bis zur Klärung durch das Gericht ausgesetzt. Im September 2023 erklärte das Gericht den Fall dann zu einem mit oberster Priorität, und die Anhörung fand am 18. September 2023 statt. Am 17. November 2023 dann entschied das Gericht, dass das Dekret 754 formell verfassungswidrig ist und dass der Konsultationsprozess durch ein Organisches Gesetz geregelt werden muss, das nur von der Nationalversammlung von Ecuador erlassen werden kann und nicht durch Präsidentendekret.

Die positive Entscheidung ermöglicht mehr als 170 Projekten, ihre Konsultationsprozesse unter den Bedingungen des Dekrets wieder aufzunehmen. Diese Vielzahl an Projekten erstrecket sich über alle Branchen und Sektoren in Ecuador, einschließlich Krankenhäuser, Wasserbehandlungsanlagen, Straßen, saubere Energieprojekte und drei Bergbauprojekte, darunter auch das "Curipamba'-Projekt von Adventus Mining (WKN: A2PL3X). Entsprechend groß ist natürlich die Freude über das Gerichtsurteil im Unternehmen und den Investoren, da die Projektarbeiten nun wieder im Einklang mit den aktuellen Anweisungen fortgesetzt werden können.

Das heißt: Die Entscheidung des Gerichts ermöglicht nicht nur den reibungslosen Fortgang des Projekts, sondern auch Stabilität in Bezug auf die Umweltvorschriften in Ecuador. Obwohl die Regelung des Konsultationsprozesses noch von einem Organischen Gesetz abhängt, das von der Nationalversammlung erlassen werden muss, stehen die Zeichen für Adventus Mining eigentlich besser denn je. Denn jetzt kann "Curipamba' wieder richtig loslegen, wobei "El Domo' das Herzstück zügig weiterentwickelt werden kann.

https://www.youtube.com/watch?v=3NR0A_Er8Fg

Fazit: Der Weg zur MEGA-Rendite ist vorprogrammiert!

Die Zeit für Investoren, in diese Kupferaktie einzusteigen, könnte kaum günstiger sein. Kupfer und Adventus Mining (WKN: A2PL3X) haben ihre Korrekturtiefs gesehen und konnten sich von diesen bereits etwas erholen. Da das Rezessionsgespenst immer mehr an Schrecken verliert und vor allem die jüngsten chinesischen Industriedaten besser ausgefallen sind als erwartet, sollten sowohl Kupfer als auch Adventus Mining (WKN: A2PL3X) nun wieder nachhaltig kräftig zulegen können!

Das bedeutet, dass dieses Projekt kurz davorsteht, die ganz große Bühne zu betreten, um schlussendlich die Kupferwelt nachhaltig zu verändern. Diese Entwicklung sollte unserer Meinung nach auch größere Produzenten auf den Plan rufen, die sich in dem noch immer schlechten Marktumfeld gute und schon weit fortgeschrittene Projekte sichern wollen. In diesem Zusammenhang kann bei Adventus (WKN: A2PL3X) sogar ein Bieterkampf nicht ausgeschlossen werden. Denn es gibt schlichtweg zu wenig gute Kupferprojekte!

Wenn Sie also nach einer guten und günstigen Kupfer-Gold-Aktie suchen, die das Potenzial hat, Ihr Portfolio in Windeseile erstrahlen zu lassen, gibt es wahrscheinlich keine bessere Wahl als Adventus Mining (WKN: A2PL3X). Ergreifen Sie diese günstige Möglichkeiten, welche die ersten großen Investoren schon zu deutlich höheren Kursen für sich genutzt haben.

Quelle: Adventus Mining

Denn das Ziel dieser Investoren deckt sich mit Ihrem Ziel, die Einlagen zu vervielfachen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Tradingeconomics.com, Finanzen.net, Adventus Mining eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Adventus Mining, Titelbild: stock.adobe.com

