DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPOLITIK - Deutschlands Eigenheimbesitzern scheint die Lust, ihre Häuser und Wohnungen energetisch zu sanieren, vergangen zu sein. Wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) den Zeitungen der Funke Mediengruppe mitteilte, kommen dort derzeit nur noch wenige Förderanträge für eine neue Wärmepumpe an. 6.801 Anträge zählte die dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellte Behörde in diesem Oktober. Insgesamt wurden zwischen Januar und Oktober dieses Jahres 76.471 Förderanträge für Wärmepumpen gestellt. Im Jahr zuvor wurden im Vergleichszeitraum insgesamt 315.835 Anträge gestellt. (Funke Mediengruppe)

MILITÄRFONDS - Hinter verschlossenen Türen wird in Brüssel darüber diskutiert, einen neuen Milliardenfonds aufzulegen - nach dem Vorbild des Corona-Wiederaufbauplans "Next Generation EU". Die Mittel sollen in die Aufrüstung fließen. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas hatte den Vorschlag für einen solchen Milliardenfonds auf dem jüngsten EU-Gipfel gemacht - um Vorsorge für den Fall von Trumps Rückkehr ins Weiße Haus zu treffen. Kallas und ihre Unterstützer wollen erreichen, dass Europas militärische Sicherheit zum Schwerpunkt der nächsten EU-Kommission wird. Der Vorschlag sei noch nicht ausgearbeitet, auch dafür, eine konkrete Summe zu beziffern, sei es noch zu früh, heißt es in Brüssel. Sicher ist, dass ein dreistelliger Milliardenbetrag nötig wäre, um die Verteidigungsfähigkeit Europas zu stärken. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2023 00:51 ET (05:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.