Die Aktien der Online-Apotheken präsentierten sich zuletzt sehr stark. Redcare Pharmacy erreichte ein neues Jahreshoch, DocMOrris notiert mittlerweile mehr als 50 Prozent über dem Tief von Ende Oktober. DocMorris will sich verstärkt auf das elektronische Arztrezept (E-Rezept) in Deutschland konzentrieren.Unternehmenschef Walter Hess betonte in einem Interview mit cash.ch Hess die strategische Entscheidung von DocMorris, sich verstärkt auf das E-Rezept in Deutschland zu konzentrieren. Der Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...