Für das Anfang Oktober gestartete Fiskaljahr 2023/24 traut sich Infineon weiteres Wachstum zu. Analysten heben daher durch die Bank den Daumen. Der DAX-Konzern sei bestens aufgestellt für den weiter steigenden Chipbedarf in Fahrzeugen. Der AKTIONÄR-Depotwert steht vor einem charttechnischen Kaufsignal. Die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernsegmenten von Infineon sind intakt. Die Nachfrage in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...