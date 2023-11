Im frühen Handel führt die Freenet-Aktie den MDAX am Dienstag an. Schwung verleiht ein Medienbericht über eine mögliche Kooperation mit Telefónica Deutschland. Die ohnehin gut gelaufene Freenet-Aktie könnte damit über ihrem kürzlich erreichten Mehrmonatshoch bei 25,58 Euro in den Handel gehen.Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Insider berichtet, arbeitet Telefónica Deutschland an einer Vereinbarung mit Freenet. Freenet soll dann auch Zugriff auf das besonders leistungsfähige 5G-Netz von O2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...