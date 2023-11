Der Black Friday war in den USA bereits stark, der Cyber Monday wird aller Voraussicht nach noch besser. Laut Berechnungen von Adobe haben die Amerikaner an dem Shopping-Super-Tag bis 18 Uhr New Yorker Zeit 8,3 Milliarden Dollar im Internet ausgegeben. Am Ende dürften die Prognosen übertroffen werden.Adobe hat die Ausgaben der Amerikaner am Cyber Monday auf 12,4 Milliarden Dollar hochgerechnet. Die Analysten hatten mit zwölf Milliarden Dollar gerechnet.In der kompletten Cyber Week (von Thanksgiving ...

