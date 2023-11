Die Rally bei der Aktie der Commerzbank ist vorerst gestoppt, der Kurs ist in eine Konsolidierung übergegangen. Gestern schloss die Aktie tiefer, was auch an einem negativen Analystenkommentar liegen dürfte. Wie geht es nun weiter?Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktie der Commerzbank im Zuge eines Analystenwechsels auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. An den Prognosen für das Geldhaus habe sich nichts geändert, schrieb der neu zuständige ...

