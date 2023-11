© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Die Vereinigten Staaten steuern auf eine Rezession zu, sagen die Volkswirte der Deutschen Bank. Als Reaktion darauf dürfte die Federal Reserve die Leitzinsen deutlich stärker senken als bislang erwartet.Die US-Notenbank wird die Zinsen im nächsten Jahr aggressiver senken als die Märkte derzeit einpreisen, erwarten die Ökonomen der Deutschen Bank. Sie gehen davon aus, dass die weltgrößte Volkswirtschaft in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in eine leichte Rezession abrutscht. In ihrer am Montag veröffentlichten Prognose sagen die Ökonomen für 2024 Zinssenkungen im Volumen von 175 Basispunkten voraus. Bei einem aktuellen Leitzins von 5,25 Prozent bis 5,5 Prozent würde dies den Zinssatz …