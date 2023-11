AWS AppFabric verbindet SaaS-Anwendungen schnell und erhöht dadurch die Produktivität und Sicherheit

NetWitness, ein global tätiger Anbieter von Bedrohungserkennung, Nachforschungen, Response Technologie und Diensten für die Reaktion auf Vorfälle, hat heute eine Integration mit AWS AppFabric bekannt gegeben. Dies ist ein neuer Service von Amazon Web Services (AWS), der Software-as-a-Service-Anwendungen (SaaS) schnell verbindet, was die Produktivität und Sicherheit erhöht.

Die Integration von SaaS-Apps kann zu einer zeitaufwendigen und fehleranfälligen Aufgabe werden. Jede Integration erfordert eine individuelle Entwicklung, Bereitstellung, Sicherheitsmaßnahmen und laufende Wartung. Aber AWS AppFabric bietet eine standardisierte Lösung durch eine "Backplane" mit einem umfassenden Datenmodell für die Verbindung von SaaS-Anwendungen mit Sicherheitslösungen. Dieses Design erleichtert den Integrationsprozess, beschleunigt die Bereitstellung und bietet umfassende Sicherheit.

NetWitness sieht den Bedarf an Unterstützung für aufkommende Technologien und Lösungen. Die Integration von NetWitness in AWS AppFabric kann mögliche Schwachpunkte eliminieren und die Implementierung von wertvollen geschäftsorientierten Anwendungen erleichtern. Mit AWS AppFabric haben Kunden Zugang zu einer wichtigen neuen Technologie zur Überwachung ihrer Sicherheit. NetWitness ist bereit, sie dabei von Anfang an zu begleiten.

Die Integration in AWS AppFabric eröffnet den Kunden von NetWitness neue Möglichkeiten. Sie können ihre Anwendungen auf AWS besser absichern und durch diese Unterstützung ermöglicht NetWitness den Sicherheitsanalysten, SaaS-Daten in die Erkennung von Bedrohungen und ihre Response-Maßnahmen sowie Workflows einzubeziehen. Darüber hinaus verringern die vereinfachten und standardisierten Services von AWS AppFabric die Komplexität und Kosten. So können Kunden ihre Sicherheitslösungen nahtlos verwalten. Kunden können ihre Ausgaben für AWS auch für NetWitness nutzen, was die Investitionen optimiert. Durch die Integration in AWS AppFabric hat NetWitness bewiesen, welch wichtige Rolle das Unternehmen im Cloud-Sicherheitssystem spielt, was die Bedeutung für und Zuverlässigkeit gegenüber Kunden unterstreicht.

"Seit unserem Bestehen hat NetWitness neue Technologien und innovative Lösungen immer in den Vordergrund gestellt," sagte Ken Naumann, CEO von NetWitness. "Als ein Sicherheitstool, das in AWS AppFabric integriert ist, ermöglichen wir es unseren Kunden, diese vereinfachte und standardisierte Herangehensweise zu implementieren, um sowohl neue als auch bestehende AWS-Dienste abzusichern."

Mehr Informationen finden Sie unter: www.netwitness.com/.

Über NetWitness

NetWitness bietet Organisationen auf der ganzen Welt eine umfassende und hochgradig skalierbare Erkennung von Bedrohungen sowie Response-Dienste. Die Plattform von NetWitness macht Sicherheitsrisiken in Verbindung mit Threat Intelligence und Analytics für das Verhalten von Nutzern sichtbar, um Bedrohungen zu entdecken, zu priorisieren und zu untersuchen sowie automatisch eine Response einzuleiten. So arbeiten Sicherheitsanalysten effizienter und sie sind geschäftsschädigenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus. Mehr Informationen finden Sie unter: netwitness.com.

