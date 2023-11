Geht es mit dem Goldpreis weiter aufwärts, sehen Charttechniker die erste Widerstandsstufe bei rund 2.040 US-Dollar je Unze, die nächste bei 2.080 und die folgende große Widerstandsstufe liegt bei 2.100 US-Dollar je Feinunze. 2.040 US-Dollar erreicht der Goldpreis am 1. Juni und am 27. Oktober. 2.080 wurden am 13. April geknackt. Zirka 2.100 US-Dollar sah man beim Goldpreis am 3. Mai. Für den Goldpreis positiv gestimmt sind nun viele, denn Inflationsrückgänge sorgen für einen geringeren Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...