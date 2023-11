Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland haben im dritten Quartal 2023 weiter deutlich nachgegeben.Die Talfahrt am deutschen Immobilienmarkt hat sich fortgesetzt: Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland haben im dritten Quartal 2023 weiter deutlich nachgegeben. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 verbilligten sich alle Wohnsegmente, wobei es regional starke Unterschiede gibt: Köln und Berlin sind am stabilsten. Dies zeigen die jüngsten Zahlen des renommierten German Real Estate Index…

