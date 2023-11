© Foto: Philipp Schulze - picture alliance/dpa



Der Aktienkurs von Rheinmetall ist am Montag nachbörslich deutlich abgesackt, nachdem die Bundesregierung vor Lieferverzögerungen gewarnt hat. Was ist da los?Die Auslieferung der modernisierten Puma-Schützenpanzer von Rheinmetall, die vom Bundesverteidigungsministerium angekündigt wurde, steht vor unerwarteten Hindernissen. Ursprünglich war geplant, dass die Bundeswehr bis Ende 2023 die ersten umfangreich aufgerüsteten Gefechtsfahrzeuge übernehmen würde. Allerdings teilte das Ministerium am Montag mit, dass aufgrund notwendiger Nacharbeiten an der Software, die laut Industrieangaben im Februar 2024 abgeschlossen sein sollen, die Abnahme dieser Fahrzeuge auf Ende Februar 2024 verschoben …