München (ots) -- Neue Vorwürfe: Pascal bei der Polizei vorgeladen- Carmen kämpft mit weiteren gesundheitlichen Problemen- Ausstrahlung am Dienstag, 28. November, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIPetras Sohn Pascal erhält erneut eine Vorladung der Polizei. Vor zwei Jahren hatte sich der 21-Jährige selbst wegen Betruges angezeigt, doch nun gibt es neue Vorwürfe gegen ihn. Nach Carmens Diabetes-Diagnose macht ihr nun auch noch ihre Schilddrüse gesundheitliche Probleme. Die neue Folge ist am 28. November 2023, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.Petras Sohn Pascal hat Probleme mit der Justiz: Er hat erneut eine Vorladung der Polizei erhalten. Vor zwei Jahren hatte sich der "Barackler" selbst wegen Betruges angezeigt, doch nun gibt es neue Vorwürfe gegen ihn. Dank seines Anwalts ist Pascal damals mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Im Wiederholungsfall könnte die Strafe für den Mannheimer jedoch deutlich ernster ausfallen. Pascal hofft, dass ihm sein Anwalt auch diesmal helfen kann.Carmen hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei der 53-Jährigen wurde vor Kurzem Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Um sich über die Konsequenzen für ihr Leben klar zu werden, war die "Baracklerin" bei einem Diabetologen. Die Zuckerkrankheit ist jedoch nur eine gesundheitliche Last der sechsfachen Mutter, auch die Schilddrüse macht ihr zu schaffen. Eine Operation wäre dringend nötig, aber Carmen zögert diese immer weiter hinaus.Auch Janine machen gesundheitliche Probleme zu schaffen: Sie leidet seit einigen Jahren unter starken Menstruationsbeschwerden. Um dem entgegenzuwirken und gleichzeitig die Verhütung sicherzustellen, hat sich die Zwillingsmutter vor Kurzem in einer Klinik beraten lassen. Da die möglichen Eingriffe für die 27-Jährige nicht in Frage kamen, fiel die Entscheidung nach langer Überlegung auf eine andere Alternative.Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" wird am Dienstag, den 28. November 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Folgen 7 Tage vorher als Preview im Premium-Bereich verfügbar und nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken""Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.