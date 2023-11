Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) -Das UL Procyon® KI-Inferenz-Benchmark für Windows hilft der Technologiebranche, die Erwartungen der Verbraucher an eine schnellere Leistung beim maschinellen Lernen zu erfüllen.UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute bekanntsein UL Procyon® KI-Inferenz-Benchmark für Windows und KI-Inferenzleistung der Snapdragon® X Elite Plattform während des Snapdragon Summit 2023 erstmalig vorzustellen.Eine Inferenzmaschine besteht aus Hardware und Software, die basierend auf gespeicherten Regeln und Informationen einer Wissensdatenbank Entscheidungen trifft. Die Leistung kann je nach Gerät und weiteren Faktoren variieren.Das UL Procyon KI-Inferenz-Benchmark für Windows vergleicht mehrere Inferenzmaschinen verschiedener Hersteller und misst die Leistung von Windows-Betriebssystemen beim maschinellen Lernen unter Verwendung gängiger Modelle für maschinelles Sehen. Diese Erkenntnisse helfen Technologieunternehmen, die Inferenzleistung zu bewerten und Geräte für KI-Anwendungsfälle zu vergleichen."Angesichts des beispiellosen Zugangs zu Tools für maschinelles Lernen und künstlicher Intelligenz, den die Verbraucher heute in ihrem täglichen Leben ganz selbstverständlich haben, nutzen Technologieanbieter die Erkenntnisse über die Leistung, um Inferenz-Engines für eine bessere Leistung bei Hardware und spezifischen Anwendungsfällen zu optimieren", sagte Jukka Makinen, Managing Director in der Software and Advisory Group bei UL Solutions. "Unser UL Procyon KI-Inferenz-Benchmark für Windows bietet der Technologiebranche ein Tool zur Leistungsmessung und bietet Einblicke, die bei der Entwicklung von schnelleren KI-gesteuerten Produkten und Funktionen helfen können. Die enge Zusammenarbeit zwischen UL Solutions und Qualcomm Technologies trägt dazu bei, die Genauigkeit, Relevanz und Neutralität der Benchmarks zu verbessern, da sich die KI in rasantem Tempo weiterentwickelt - insbesondere mit der Snapdragon X Elite Plattform."Bei den im UL Procyon KI-Inferenz-Benchmark für Windows verwendeten KI-Workloads handelt es sich um Standardaufgaben der maschinellen Bildverarbeitung, wie z.B. Bildklassifizierung, Bildsegmentierung, Objekterkennung und Superresolution. Diese Aufgaben werden mit verschiedenen neuronalen Netzen ausgeführt und laufen auf der Zentraleinheit (CPU) des Geräts, der Grafikeinheit (GPU) oder einem speziellen KI-Beschleuniger zum Vergleich der Hardwareleistung."Die aus dem UL Procyon KI-Inferenz-Benchmark für Windows gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten es Qualcomm Technologies, die Leistung unserer Tools für maschinelles Lernen zu optimieren und Daten zu präsentieren, die die neuen Fähigkeiten unserer führenden Snapdragon X Elite Plattform hervorheben", sagte Surya Chittuluri, Director of Product Management bei Qualcomm Technologies, Inc. "Wir freuen uns, zu den Industriepartnern zu gehören, die mit UL Solutions bei der laufenden Entwicklung des KI-Benchmarks zur Unterstützung eines schnelleren maschinellen Lernens zusammenarbeiten".Erfahren Sie mehr über das UL Procyon KI-Inferenz-Benchmark für Windows.Informationen zu UL SolutionsAls weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft verwandelt UL Solutions die Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 100 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL-Zertifizierungszeichen dienen als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für die Förderung unserer Sicherheitsmission wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.ULNews@UL.comULNews@UL.comPressekontakte:Tyler KhanUL SolutionsULNews@UL.comTel.: +1 (847) 664.2139Steven BrewsterUL SolutionsULNews@UL.comTel.: +1 (847) 664.8425Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280592/UL_Solutions.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ul-solutions-kundigt-auf-dem-snapdragon-summit-die-premiere-vorstellung-des-ul-procyon-ki-inferenz--benchmark-fur-windows-an-301998413.htmlOriginal-Content von: UL Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164269/5659546