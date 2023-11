DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Zwischenmeldungen zu Aktienrückkaufprogrammen

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/28.11.2023/09:35) - Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 21

Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 - Zwischenmeldung 3

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 20. November 2023 bis einschließlich 26. November 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 505.199 Stamm- und 60.872 Vorzugsaktien erworben.

Davon wurden 60.872 Vorzugsaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben. Im Zeitraum vom 8. November 2023 bis einschließlich 27. November 2023 wird der Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 unterbrochen. Stammaktien werden in diesem Zeitraum ausschließlich auf Basis von § 71 Absatz 1 Nummer 2 Aktiengesetz zur Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zurückgekauft ("Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023"). Der Rückkauf von Vorzugsaktien aus dem Aktienrückkaufprogramm 2023/ 2025 wird unverändert fortgesetzt.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms Mitarbeiteraktien 2023 wurden vom 20. November 2023 bis einschließlich 26. November 2023 505.199 Stammaktien erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2023/2025

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 20.11.2023 - - - 21.11.2023 - - - 22.11.2023 - - - 23.11.2023 - - - 24.11.2023 - - -

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 20.11.2023 611 86,9781 AQUIS (AQEU) 20.11.2023 2.739 87,0241 CBOE Europe (CEUX) 20.11.2023 486 87,0783 Turquoise (TQEX) 20.11.2023 11.036 87,0697 Xetra 21.11.2023 674 85,9056 AQUIS (AQEU) 21.11.2023 3.365 85,8655 CBOE Europe (CEUX) 21.11.2023 579 85,8250 Turquoise (TQEX) 21.11.2023 10.382 85,7811 Xetra 22.11.2023 685 85,5306 AQUIS (AQEU) 22.11.2023 3.971 85,6443 CBOE Europe (CEUX) 22.11.2023 599 85,6354 Turquoise (TQEX) 22.11.2023 11.745 85,7038 Xetra 23.11.2023 531 86,1174 AQUIS (AQEU) 23.11.2023 1.812 86,1116 CBOE Europe (CEUX) 23.11.2023 183 86,1208 Turquoise (TQEX) 23.11.2023 4.474 86,1489 Xetra 24.11.2023 305 85,4233 AQUIS (AQEU) 24.11.2023 2.750 85,4071 CBOE Europe (CEUX) 24.11.2023 233 85,3515 Turquoise (TQEX) 24.11.2023 3.712 85,4090 Xetra

Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 20.11.2023 77.836 95,3592 Xetra 21.11.2023 140.000 94,2031 Xetra 22.11.2023 91.854 93,9146 Xetra 23.11.2023 56.136 94,4510 Xetra 24.11.2023 139.373 93,7475 Xetra

Das Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 wurde am 24. November 2023 erfolgreich abgeschlossen. Im Zeitraum vom 8. November 2023 bis zum 24. November 2023 wurden entsprechend der Ankündigung vom 7. November 2023 insgesamt 1.289.500 Stammaktien erworben. Hierfür wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von 120.439.951,83 EUR gezahlt. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die im Aktienrückkaufprogramm Mitarbeiteraktien 2023 erworbenen Aktien betrug 93,40 EUR je Stammaktie.

Der Erwerb von Stammaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 wird am 28. November 2023 planmäßig fortgesetzt.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2023 03:35 ET (08:35 GMT)