Mainz (ots) -"Über Geld spricht man nicht!" Diesen hierzulande geltenden Grundsatz ignoriert Erwin Pelzig radikal und beschäftigt sich in drei neuen Folgen des Roadmovie-Talkformats "Beim Pelzig auf der Bank" am Mittwoch, 13. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr gleich drei Mal mit nichts anderem als Geld - genauer gesagt mit dem "scheiß Geld". Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr, und ab Freitag, 1. Dezember 2023, in der 3satMediathek.Pelzig wagt sich raus aus der Komfortzone, dahin, wo das Geld lauert. Und auch das Geld kann sich warm anziehen. Denn Pelzig fragt: Wie viel Geld ist genug? Wie viel Geld macht glücklich? Verdirbt Geld den Charakter? Wer sollte mehr Geld haben? Wer weniger? Macht Verzicht glücklich? Und was wäre, wenn es morgen gar kein Geld mehr gäbe? Warum ist das Geld so verteilt, wie es verteilt ist, und wie sehen Alternativen aus? Und: Erwin Pelzig will in diesen unsicheren Zeiten auch mal ran an die Fleischtöpfe. Sein Ziel: reich werden. Zumindest will er herausfinden, wie das geht. Dazu befragt er Menschen auf der Straße, selbst ernannte Money-Coaches, eine US-Börsenexpertin und die Superreichen selbst. Er spricht mit der "Kommunistischen Jugend" in der Schweiz, die ausgerechnet im Land der Banken eine Revolution herbeisehnt, und er entwickelt einen ziemlich perfiden Plan, die Armut abzuschaffen: Erwin Pelzig bringt zwar kein Geld unter die Menschheit, aber eine Menge neuer Ideen.Alle drei Folgen im Überblick:Mittwoch, 13. Dezember 2023, 20.15 Uhr"Beim Pelzig auf der Bank"Folge 1: Scheiß Geld - Wie werd' ich reich?Film von Eva Schötteldreier und Frank-Markus BarwasserErstausstrahlungMittwoch, 13. Dezember 2023, 21.00 Uhr"Beim Pelzig auf der Bank"Folge 2: Scheiß Geld - Was machst du aus mir?Film von Eva Schötteldreier und Frank-Markus BarwasserErstausstrahlungMittwoch, 13. Dezember 2023, 21.45 Uhr"Beim Pelzig auf der Bank"Folge 3: Scheiß Geld - Jetzt reicht's!Film von Eva Schötteldreier und Frank-Markus BarwasserErstausstrahlung"KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/beimpelzigaufderbank) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/scheiss-geld-neue-folgen-von-beim-pelzig-auf-der-bank)- die neuen Folgen von "Beim Pelzig auf der Bank" (https://pressetreff.3sat.de/mediathek) (nach Login)- den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Login)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5659556