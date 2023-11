Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag im frühen Handel klar nach. Das Jahresendrally der letzten Wochen sei zuletzt etwas ins Stocken geraten, heisst es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag im frühen Handel klar nach. Das Jahresendrally der letzten Wochen sei zuletzt etwas ins Stocken geraten, heisst es am Markt. Damit der Markt den Jahresendspurt wieder aufnehmen könnte, bräuchte es gute Nachrichten von der Konjunktur. Zuletzt hatte vor allem die Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr die Kurse angetrieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...