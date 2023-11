Angesichts der Meldung der Associated Press, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) China aufgefordert hat, mehr Daten über einen "möglicherweise besorgniserregenden plötzlichen Anstieg von Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen bei Kindern" öffentlich zu machen, äußerte sich heute die AIDS Healthcare Foundation beunruhigt über den Vorfall und forderte China zu Transparenz und vorbehaltloser Zusammenarbeit mit der WHO auf.

"Die mangelnde Offenlegung einschlägiger epidemiologischer Daten in China kennt man vom SARS-Ausbruch im Jahr 2002 und in jüngerer Zeit von COVID-19. Die Welt kann nicht riskieren, dass sich erneut eine tödliche Infektionskrankheit ausbreitet. Deshalb fordern wir China auf, sich zu Transparenz und zur Zusammenarbeit mit der WHO zu bekennen und alle seine Daten zu Fällen von Atemwegserkrankungen im Land umgehend herauszugeben", so der AHF President Michael Weinstein. "Die Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus wurde dadurch unkalkulierbar verschlimmert, dass die Welt nicht über einen auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Zusammenarbeit basierenden globalen Rahmen für die öffentliche Gesundheit verfügte. Wenn Regierungen und öffentliche Gesundheitseinrichtungen nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sie korrigieren, bleiben wir auch in Zukunft schlecht auf Ausbrüche tödlicher Infektionskrankheiten vorbereitet."

Die AHF war ein vehementer Verfechter von Transparenz bei SARS-CoV-2, schon bevor offiziell die Pandemie ausgerufen wurde. Dieses Engagement setzte sich während der gesamten Krise fort, unter anderem durch Beiträge zu dem referierten Lancet-Artikel "A Global Public Health Convention for the 21st Century" und die Initiierung seiner Kampagne "Vaccinate Our World", die sich gegen die großen Unterschiede beim Zugang zu COVID-19-Impfstoffen zwischen wohlhabenden und einkommensschwachen Ländern richtete.

Über AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation ((AHF) ist eine globale gemeinnützige Organisation, die mehr als 1,9 Millionen Menschen in 45 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/der Karibik, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa eine innovative medizinische Versorgung und Interessenvertretung bereitstellt. Derzeit sind wir der größte gemeinnützige Anbieter von medizinischer Versorgung für HIV/AIDS weltweit. Weitere Informationen über die AHF erhalten Sie auf unserer Website www.aidshealth.org, auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth, auf Twitter: @aidshealthcare sowie auf Instagram: @aidshealthcare

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231127922455/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter USA:

Ged Kenslea, Senior Director, Communications, AHF

+1 323 308 1833 Büro+1.323.791.5526 Mobil

gedk@aidshealth.org

Denys Nazarov, Director of Global Policy Communications, AHF

+1 323.308.1829

denys.nazarov@aidshealth.org