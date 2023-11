Bonn (ots) -Wir - die Bundeswehr - freuen uns, die Öffentlichkeit zu einem besonderen musikalischen Ereignis einzuladen: dem Adventskonzert unter der Schirmherrschaft des Generalinspekteurs, General Carsten Breuer, zugunsten des Soldatenhilfswerks .Das Konzert findet am Montag, den 4. Dezember 2023, um 19:00 Uhr in der Kreuzkirche, Kaiserplatz, 53113 Bonn, statt.Das Musikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Christian Weiper präsentiert eine Auswahl festlicher und besinnlicher Musikstücke, um die Adventszeit einzuläuten, darunter herausragende Werke wie die 'Christmas Overture' von Samuel Coleridge-Taylor und die 'Suite Gothique' von Léon Boëllmann.Der Eintritt ist frei, und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dieses einzigartige Konzert zu erleben. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, die künstlerische Vielfalt und das musikalische Können des Musikkorps der Bundeswehr zu genießen und gleichzeitig die wichtige Arbeit des Soldatenhilfswerks zu unterstützen.Seit seiner Gründung im Jahr 1957 leistet das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e.V. essentielle Unterstützung für Soldat:innen und deren Familien in Not. Als unabhängige Organisation bietet es schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe. Finanziert durch Spenden, hat das SHWBw bis heute in Tausenden von Fällen effektive Soforthilfe geleistet, was es zu einer unverzichtbaren Stütze für die Bundeswehrangehörigen macht.Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen stimmungsvollen Abend voller musikalischer Freude und Besinnlichkeit.Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, erscheinen Sie bitte frühzeitig. Der Einlass ist ab 18:30 Uhr.Pressekontakt:Kommando StreitkräftebasisPresse- und Informationszentrum der StreitkräftebasisMajor Jan O. PortugallTelefon: +49 (228) 5504 - 1091kdoskbpizskb@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114358/5659571