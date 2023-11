DJ Telefonica Deutschland verhandelt mit Freenet über 5G-Deal - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Telefonica Deutschland bereitet einem Zeitungsbericht zufolge eine weitreichende Partnerschaft mit dem Hamburger Mobilfunkanbieter Freenet vor. Das Handelsblatt berichtet unter Berufung auf mehrere Insider, Telefonica-Chef Markus Haas erwäge, Freenet mit attraktiveren Konditionen entgegenzukommen und den Zugang zum schnellen 5G-Netz des Konzerns zu öffnen. Freenets Discount-Marke Klarmobil könnte so möglicherweise auch Tarife auf Basis der O2-Infrastruktur verkaufen. Freenet hat kein eigenes Mobilfunknetz.

Haas und Freenet-Chef Christoph Vilanek verhandelten offenbar bereits seit August, schreibt die Zeitung weiter. Die Gespräche seien noch nicht abgeschlossen und könnten noch scheitern.

Freenet lehnte auf Nachfrage von Dow Jones eine Stellungnahme zu dem Artikel ab. Von Telefonica Deutschland war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Wie das Handelsblatt weiter berichtet, ist der Hintergrund der Gespräche ein Deal des 1&1-Chefs Ralph Dommermuth mit Vodafone. Dommermuth hatte im August überraschend angekündigt, dass seine zwölf Millionen Mobilfunkkunden vom kommenden Jahr an vom O2-Netz zu Vodafone wechseln. Bei Telefonica könnten in der Folge von 2026 an die Umsätze einbrechen, so die Zeitung. Intern werde für diesen Fall mit 200 Millionen Euro weniger freiem Cashflow (nach Leasingverpflichtungen) kalkuliert. Telefonica-Chef Haas wolle das verhindern und habe einen Rettungsplan entwickelt, mit dem er den Umsatz steigern und die Kosten senken wolle.

Laut Handelsblatt ist davon etwa die Konzern-IT betroffen.

