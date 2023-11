Die Aktie von Volkswagen ist in ihrer jüngsten Aufwärtsbewegung schon wieder ausgebremst worden. Im Bereich der 90-Tage-Linie ist das Papier wieder nach unten gedreht. Nun kämpft das Papier mit der 38-Tage-Linie. Der Konzern hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Ein milliardenschweres Effizienzprogramm soll VW nun wieder auf Kurs bringen. Auch in China will der Konzern auf die Kostenbremse treten.Bis 2026 will VW mit dem angekündigten Programm zehn Milliarden Euro einsparen, die Umsatzrendite der ...

