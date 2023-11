Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis angehoben. In einem am Sonntag veröffentlichten Bericht mit dem Namen "Gold's shine is returning" revidierten die Analysten der US-Investmentbank ihr 12-Monats-Kursziel von 2.000 Dollar und zeigten sich für das kommende Jahr auch für andere Rohstoffe optimistisch."Das Potenzial für steigende Goldpreise wird eng mit den realen Zinssätzen der USA und der Entwicklung des Dollar verbunden sein. Wir erwarten jedoch auch eine anhaltend starke Nachfrage ...

