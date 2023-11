Die Klimainvestitionsstrategie von responsAbility konzentriert sich auf Sektoren mit hohem CO2-Einsparpotenzial in Asien, darunter erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Elektromobilität, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft.Zürich - Als Reaktion auf die steigenden CO2-Emissionen in Asien lanciert der globale Impact-Pionier responsAbility Investments AG («responsAbility») gemeinsam mit der deutschen Entwicklungsbank KfW und der niederländischen Entwicklungsbank FMO eine Klimainvestitionsstrategie in Höhe von 500 Millionen US- Dollar. Ziel der Strategie ist es, durch gezielte Investitionen in emissionsarme Technologien…

