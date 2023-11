FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 260 (355) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6900 (7100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1150 PENCE - BARCLAYS STARTS FRASERS GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1060 PENCE - BERENBERG CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL PT TO 5100 (5000) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES B&M TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 640 (540) PENCE - CITIGROUP RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 620 (570) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 500 (445) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1000 (1050) PENCE - GOLDMAN STARTS M&G WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - HSBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1750 (2200) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 108 (110) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 110 (117) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1800 (1950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 220 (200) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS MAN GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 266 (305) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS VIRGIN MONEY TARGET TO 165 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LLOYDS TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 64 (60) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 430 (405) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 160 (100) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1200 (1290) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 710 (699) PENCE - 'BUY'



