München (ots) -MagentaSport zeigt im Rahmen des "Event-Advent" insgesamt rund 300 Live-Spiele vom 3. Dezember bis zum 5. Januar. Als besonderes Geschenk für alle Fans gibt es ausgewählte Top-Spiele kostenlos für alle - ohne Buchung und ohne Registrierung. Die Sportfans dürfen sich bei dem vorweihnachtlichen Präsent etwa auf das Topspiel in der 3. Fußball-Liga, Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden am 20. Dezember, freuen. Dazu gibt es weitere kostenlose Live-Spiele aus der europäischen Königsklasse des Basketballs, der Turkish Airlines EuroLeague, der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der PENNY DEL, die den "Event Advent" am 3. Dezember mit dem Eishockey-Derby-Klassiker Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie startet. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird umfangreicher Livesport geboten. In der EuroLeague, EuroCup und DEL gibt es keine Winterpause. Und zusätzlich läuft bei MagentaSport ab dem 27. Dezember die Eishockey U20 WM in Schweden. MagentaSport zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und alle K.O. Spiele; die Spiele des deutschen Teams sind dabei kostenlos."MagentaSport bietet in der Adventszeit bis nach Neujahr durchgehend ein hochkarätiges Livesport-Angebot. Dazu gibt es als besonderes Geschenk für alle Sportfans ausgewählte Highlights kostenfrei - ein wirklicher Event-Advent", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Ein echter Hingucker für alle Fußball-Fans ist sicher die Partie der beiden ehemaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden zum Jahresabschluss in der 3. Liga. Top-Wettbewerbe im Fußball, Eishockey, Basketball - MagentaSport bietet so viel Live-Sport wie noch nie. Damit werden wir auch zur Weihnachtszeit unsere Kunden bei MagentaTV und MagentaSport begeistern und zusätzlich durch die kostenlosen Übertragungen neue Fans für unser Angebot gewinnen."Start mit der Penny DEL am 3. DezemberDer "MagentaSport Event-Advent" zündet die erste Kerze am Sonntag, 3. Dezember, ab 13.45 Uhr - dem 1. Advent. Mit dem Klassikerderby vom Rhein in der PENNY DEL: der Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie. Das bedeutet in der Tabelle: die DEG will aus dem Tabellenkeller raus, die Haie in der Tabelle ganz oben schwimmen. Die DEL-Klubs laufen kurz vor Weihnachten zur Hochform auf: komplette Spieltage live am 23., am 26., am 28. und am 30. Dezember! MagentaSport zeigt alle Spiele der PENNY DEL live.Dazu zeigt MagentaSport die U20-WM in Schweden ab dem 27. Dezember bis 5. Januar live.: mit den deutschen Gruppen-Spielen gegen Finnland, Schweden, Lettland und Kanada - eine Hammer-Gruppe für den deutschen Eishockey-Nachwuchs, der sich zumindest für die Viertelfinals qualifizieren will. Alle K.O.-Spiele und die Finals werden ebenfalls live gezeigt. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden kostenlos zu sehen sein.Dynamo Dresden im Auswärtsspiel bei Arminia BielefeldIn der 3. Liga stehen sich am Mittwoch, 20. Dezember, ab 18.30 Uhr auf der Bielefelder Alm die Arminia und Dynamo Dresden gegenüber. Zwei Klubs mit Bundesliga-Geschichte, traditionsbewussten Fans und dem ehrgeizigen Ziel Aufstieg. Der 20. Spieltag am 19. und 20. Dezember beschließt eine ereignisreiche erste Saison-Halbzeit mit maximaler Leistungsdichte. Bielefeld gegen Dresden zum Jahresfinale 2023 als kostenloses Spiel - besser geht's nicht. Die 3. Liga startet wieder am 19. Januar 2024 mit der Partie Erzgebirge Aue gegen RW Essen. MagentaSport zeigt alle 380 Partien der 3. Liga live und in der Konferenz, 312 Spiele werden ausschließlich bei MagentaSport übertragen.Verfolger-Duell am 2. Advent: Eintracht Frankfurt gegen TSG HoffenheimDen Event-Advent gibt's auch in der der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Am2. Adventssonntag, 10. Dezember, empfängt Eintracht Frankfurt ab 13.30 Uhr die TSG Hoffenheim. In der Bundesliga liegen die Frankfurterinnen im oberen Tabellenfeld knapp hinter der TSG. Beide Teams galten als Geheimfavoriten im Titelkampf. Die kostenlose Partie des9. Spieltags hat Aussagekraft, ob die Eintracht oder Hoffenheim an den Spitzenklubs FC Bayern München und VfL Wolfsburg dranbleibt. Neben allen Spielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga, werden auf www.magentasport.de zudem alle 182 Live-Spiele der 2. Frauen Fußball-Bundesliga kostenfrei gezeigt.Der FC Bayern empfängt in der EuroLeague Valencia BasketIn der Turkish Airlines EuroLeague hat der neuformierte FC Bayern München am Donnerstag, 28. Dezember, ab 20.15 Uhr gegen Valencia die Chance, die Aufholjagd für die Playoffs zu starten. MagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague inklusive der Konferenz (donnerstags in der Regel ab 19.30 Uhr) live. Die Spiele mit dem FC Bayern und ALBA Berlin gibt es exklusiv nur bei MagentaSport, jeden Spieltag außerdem eine Partie kostenlos für alle. 