Cardano News: Krypto-Analysten sehen ADA kurz vor einer Preisexplosion

Aktuell scheint es so, als ob sich Cardano (ADA) einer leichten Kurskorrektur gegenübersieht, die eventuell auf eine Konsolidierungsphase hinweist. Während sich der ADA-Token nämlich noch über das vergangene Wochenende über leichte Gewinne freuen konnte, zeigen die Daten von CoinGecko deutlich, dass der Start in die Woche alles andere als positiv verlaufen ist. So ist der Cardano Kurs innerhalb der letzten 24 Stunden um 3,30 % eingebrochen und selbst innerhalb der letzten sieben Tage ist ein Rückgang von 2,89 % festzustellen.

Trotzdem scheint es so, als ob die Analyse der Cardano-Wallets und deren Bewegungen darauf hindeuten, dass sich die Kryptowährung kurz vor einer signifikanten Preisexplosion befindet. Das behauptet zumindest das Krypto-Analyse-Unternehmen Santiment, das sich näher mit den entsprechenden Daten befasst hat.

Cardano-Wallets mit einem unerwarteten Rückgang

Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) erklärte Santiment, dass die Wallets zu Dogecoin (DOGE) zum ersten Mal in der Krypto-Geschichte die Marke von fünf Millionen überschritten haben. Gleichzeitig sei allerdings die Wachstumsrate der Wallets, die über Bitcoin (BTC) verfügen, zurückgegangen.

Den Hauptgrund hierfür sehen die Analysten von Santiment darin, dass immer mehr Krypto-Whales nun ihre Gewinne nach dem Aufwind der letzten Wochen einfahren und ihre Bitcoins verkaufen.

Gleichzeitig wiesen die Krypto-Experten darauf hin, dass die Anzahl der Cardano-Wallets, die über ADA-Coins verfügen, zurückgegangen ist. So erklären die Analysten von Santiment, dass dieser Rückgang ein häufiges Indiz dafür sei, dass Cardano kurz vor einem Preissprung stehe.

So stieg die Zahl der Bitcoin-Wallets, die über ein entsprechendes Guthaben verfügten, innerhalb der letzten Tage um gerade einmal 0,25 % auf 50,91 Millionen an. In dem gleichen Zeitraum konnte die Anzahl der Dogecoin-Wallets um satte 2,52 % steigen und damit einen Höchstwert von 5,39 Millionen erreichen. Cardano-Wallets hingegen reduzierten sich innerhalb der letzten zehn Tage um 0,59 % auf 4,46 Millionen.

Dies wird als Indikator dafür gewertet, dass sie die ADA-Anleger nun auf den kommenden Bullenmarkt vorbereiten und sich in einer Art "Lauerstellung" befinden. So könnten vermehrt Investoren darauf hoffen, dass tatsächlich ein Preissprung in naher Zukunft stattfindet, um dann erneut in die Kryptowährung zu investieren.

Rekordverdächtige Zuflüsse für Cardano

Trotzdem scheint es so, als ob der ADA-Token aktuell nicht vom jüngsten Marktoptimismus unberührt bleibt. Allen voran sind derzeit die Spekulationen zu den Bitcoin-Spot-ETFs auch weiterhin ein treibender Faktor, der zu den mittlerweile größten Zuflüssen seit Ende des Jahres 2021 geführt hat.

Erst am gestrigen Montag wurde ein neuer CoinShares-Bericht veröffentlicht, der die Daten der letzten Woche analysiert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass 346 Millionen US-Dollar den digitalen Anlageprodukten zugeflossen sind. Dies ist der aktuell größte wöchentliche Zufluss einer überzeugenden neunwöchigen Serie, die hauptsächlich auf die Erwartungen zu den Bitcoin ETFs zurückzuführen ist.

Vor allem Ripple (XRP) und Cardano konnten so besonders starke Zuflüsse in Höhe von 0,2 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,6 Millionen US-Dollar verzeichnen. Außerdem wurden von den Anlegern gerade Bitcoin und Ethereum bevorzugt gekauft. Bitcoin (BTC) konnte sogar Zuflüsse in einer Höhe von 312 Millionen US-Dollar verzeichnen, wodurch die Gesamtsumme an Zuflüssen seit Beginn des Jahres auf über 1,5 Milliarden US-Dollar erhöht wird.

Die Tatsache, dass Cardano allerdings weiterhin Zuflüsse erfährt, obwohl die Aktivitäten bei den ADA-Wallets zurückgegangen sind, wird als Indikator dafür gewertet, dass vor allem loyale Anleger auch weiterhin an einen kommenden Preisanstieg glauben. So könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass gerade ADA-Whales auch weiterhin in den "Ethereum Killer" investieren und davon ausgehen, dass sie schon bald Gewinne einfahren werden.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dafür spricht unter anderem, dass Cardano einen besonders starken Monat hinter sich liegen hat. So zeigt ein Blick auf die aktuellen Chart-Daten der letzten 30 Tage (siehe oben), dass der ADA-Token im letzten Monat über 27,74 % zulegen konnte. Trotz des durchwachsenen Starts in dieser Woche ist der Krypto-Coin auch weiterhin für langfristig orientierte Anlagestrategien attraktiv.

"Bitcoin und Ethereum nicht dezentralisiert"

Einer der Hauptgründe, warum gerade Cardano bei Krypto-Anlegern immer populärer wird, dürfte auch in der Tatsache liegen, dass weder Bitcoin noch Ethereum tatsächlich dezentralisiert agieren. Das behauptet zumindest Charles Hoskinson, Gründer von Cardano und prominenter Sprecher in der Krypto-Szene. So erklärte er in einem Interview, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) eine grundlegende Differenz zwischen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Cardano sehe.

The creator of Cardano, Charles Hoskinson, claims Bitcoin is not decentralized and says it's not fair that the SEC is going after crypto more broadly but not Bitcoin.



So ließ er seinem Frust freien Lauf und erklärte, dass es grundsätzlich betrachtet keinen Unterschied zwischen den größten Kryptowährungen aus rechtlicher Sicht geben dürfte. So erklärte er außerdem, dass Bitcoin wohl doch nicht wie von vielen angenommen eine wahre Dezentralisierung bieten würde. Gleiches gelte für Ethereum.

Gleichzeitig wurde auch ein Licht auf die Betriebsdynamik von Bitcoin-Mining-Pools geworfen, die eine Dezentralisierung von Bitcoin garantieren soll. So konterte Erik Voorhees, CEO von ShapeShift, die Aussagen von Hoskinson:

"Ein verbreiteter Mythos. Pools kontrollieren die Hashrate nicht. Sie beherbergen sie, solange sie sich gut benehmen, und wenn sie das nicht tun, kann die Hashrate leicht abwandern."

