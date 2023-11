Düsseldorf (ots) -Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe hat Klüh Catering zum 1. Januar 2024 mit der Mitarbeiterverpflegung an zwei Standorten an ihrem Firmensitz in Coburg beauftragt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und umfasst ein breites Spektrum von gastronomischen Serviceleistungen für rund 6.000 Mitarbeitende.Das kulinarische Angebot beinhaltet Frühstück und Mittagessen in zwei Betriebsrestaurants, Zwischenverpflegung und Snacks in drei Cafeterien, Catering in der Betriebskita "Wuselwald", Konferenzservice sowie Vorstands- und Eventbewirtung. Klüh setzt dabei auf eine hochwertige Gastronomie mit Frischküche, Front-Cooking, hauseigenen Backwaren, Barista-Kaffee, Fine Dining und ganztägiger Konferenzverpflegung.Den Tischgästen in Coburg ermöglicht die Klüh-Catering-App den Zugang zu Informationen wie Nährwert- und Nachhaltigkeitsangaben, Allergen- und Zusatzstoffinformationen, besonderen Angeboten sowie kulinarischen Aktionen und Aktionsgerichten. Um die Bestell- und Produktionsprozesse effizient und für den Kunden anschaulich zu gestalten, nutzt Klüh das unternehmenseigene Warenwirtschaftssystem DigiSupply. Über die Softwarelösung werden Inhaltsstoffe bis zum Speisenplan transparent und zuverlässig im Sinne geforderter Nachweispflichten und Kennzeichnungsverordnungen ausgewiesen. Zudem können über DigiSupply Nachhaltigkeitswerte wie CO2-Verbrauch, Wasserverbrauch und Nutri-Score pro Menü dargestellt werden.Darüber hinaus setzt Klüh vor Ort ein Waste Management-System ein, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Hierbei werden die Abfälle durch Kamera, Waage und eine ausgeklügelte Technologie im Hintergrund fotografiert und vollkommen automatisiert verschiedenen Kategorien zugeordnet, bevor sie in der Tonne landen. Die gesammelten Daten ermöglichen eine detaillierte Auswertung und, zusammen mit dem Küchenteam, die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur künftigen Abfallreduzierung. Durch eine entsprechende Optimierung des Speiseplans und der Portionsgrößen besteht so die Möglichkeit, Lebensmittelabfälle um bis zu 50 Prozent zu reduzieren.Besonders hervorzuheben ist außerdem die Inklusionszusammenarbeit von Klüh mit der Heinrich Schaumberger Schule, der Schule am Hofgarten und der Lebenshilfe Coburg. Ziel ist es, im Rahmen des Catering-Auftrags bei der HUK-COBURG Menschen mit Behinderung, Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten in gastronomischen Bereichen aufzuzeigen und eine mögliche Ausbildung sowie Festanstellung zu ermöglichen, um sie in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2023). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5659864