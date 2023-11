DJ MARKT USA/Lethargie an Wall Street vor neuer Runde

Der lethargische und impulslose Handel des Vortages dürfte an der Wall Street am Dienstag eine Neuauflage erleben. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen wenig veränderten Handelsbeginn schließen. Während einige Marktteilnehmer noch immer auf eine Jahresendrally hoffen, ist für andere die Luft raus. Der marktbreite S&P-500 hat im November 8,5 Prozent und im laufenden Jahr bereits 18,5 Prozent zugelegt, so der Hinweis der Pessimisten. Selbst deutlich gesunkene Rentenrenditen hatten am Vortag keine nennenswerten Impulse für den Aktienmarkt geliefert. Die Spekulation, der Zinsgipfel der US-Notenbank könne erreicht sein, hatte die Benchmark-Renditen am Anleihemarkt auf Zweimonatstiefs gedrückt.

"Wir brauchen leichte Verkäufe, um diese überkaufte Position zu beseitigen", sagt Marktstratege und Journalist Jim Cramer. Er sei besorgt, dass die Dinge sehr lange Zeit sehr gut gelaufen seien. Neben dem Verbrauchervertrauen stehen Reden von US-Notenbankvertretern an, diese könnten für Bewegung sorgen.

November 28, 2023 06:05 ET (11:05 GMT)

